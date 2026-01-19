Diputados continúa el debate por la prórroga de la emergencia en obra pública

Tras los cambios que el 7 de enero introdujo la Cámara de Senadores al proyecto del Ejecutivo que prorroga la emergencia en obras públicas, la iniciativa volvió a la Cámara de Diputados y este martes volverá a ser analizada por la Comisión de Obras Públicas y Planeamiento.

El miércoles 7 la Cámara de Senadores aprobó -con modificaciones técnicas- el proyecto que establece la prórroga de la emergencia en obras públicas y viales.

El Senado introdujo cambios al proyecto que prorroga la emergencia en obras públicas: vuelve a DiputadosDe este modo, la iniciativa volvió a la Cámara de Diputados: la Comisión de Obras Públicas y Planeamiento se reunirá este martes a las 16.

El anuncio sobre la realización de la reunión había sido adelantado a esta Agencia por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, publicó Apf Digital.