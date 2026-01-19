OSER fuera de control

Embargos millonarios, amparos incumplidos y un costo que pagan los afiliados y los entrerrianos.

Entre febrero y diciembre de 2025, según registros oficiales de la Justicia, la Obra Social de Entre Ríos (OSER) sufrió 5.520 embargos por $ 15.224.338.973,76, ejecutados entre febrero y diciembre de 2025, lo que representa un promedio diario de 24 amparos por $ 83.650.214 descontados directamente de las cuentas bancarias de la obra social. Ese dinero salió de los aportes de trabajadores y jubilados estatales, muchos de ellos con ingresos por debajo de la canasta básica familiar y del aporte patronal del Estado que se financia con impuestos.

OSER fue creada en junio de 2025, con la promesa de terminar con la judicialización, los amparos, los embargos y deudas. Hoy, esas promesas están incumplidas. La obra social ya no está intervenida: sus interventores pasaron a ser directores, por lo que la responsabilidad es plenamente política y de gestión.

Los 5.520 embargos son la consecuencia directa de amparos judiciales incumplidos, La información judicial sólo refleja los casos que llegaron a embargos; pero existen otros amparos que no figuran en ella porque fueron cumplidos en tiempo y forma, según lo que ordenó la Justicia.

Durante el debate legislativo que dio origen a OSER, el diputado Marcelo López (JxER-Concordia) intentó llevar tranquilidad señalando que la ley podría “revisarse más adelante si la obra social no funcionaba”. Miles de afiliados siguen litigando y el dinero de la salud se sigue yendo por amparos y no por mejorar las prestaciones de los más de 300.000 afiliados, pero hasta hoy no se cumplió esa promesa.

El 11 de diciembre de 2025 enviamos cartas formales al Gobernador y a la Vicegobernadora, a Senadores, Diputados y Presidentes de las Comisiones de Salud de ambas Cámaras. En las cartas, preguntamos:

“¿Cuánto termina pagando de más el Estado entrerriano cuando OSER incumple sus obligaciones y fuerza a sus afiliados a litigar para obtener prestaciones esenciales?”

Hoy esa pregunta tiene una respuesta concreta: más de $15.224 millones en embargos durante 2025, equivalentes al 15% del total de los aportes de los afiliados.

Desde la creación de OSER, todos los entrerrianos cargamos con su déficit, ya sea como afiliados, como contribuyentes o como ciudadanos.

Esto último ocurre porque se desechó la posibilidad —advertida y fundamentada por UCR Activa— de transformar al IOSPER en una verdadera obra social, conforme a las leyes nacionales 23.660 y 23.661, optando en cambio por un diseño institucional que hoy demuestra ser incapaz de garantizar eficiencia, previsión y acceso oportuno a la salud.

La inacción de los síndicos resulta alarmante. Una auditoría integral podría revelar que los aportes de los trabajadores y el aporte patronal del Estado no se transfieren en tiempo y forma a OSER, sino que permanecen transitoriamente en la Tesorería provincial como créditos contables. En ese esquema, OSER recibiría fondos a demanda, sólo para cubrir embargos o urgencias, lo que ayudaría a explicar los incumplimientos reiterados y el mayor costo que termina pagando el afiliado.

Como si todo esto fuera poco, circula un rumor inquietante: que SIDECREER, la UFI o algún organismo internacional, financiaría el déficit de OSER. De confirmarse, el costo del desorden se trasladaría una vez más a los mismos de siempre: los entrerrrianos.

En los días en que en la Legislatura se discutía la creación de la OSER, en la vida real un afiliado falleció porque no recibió a tiempo un marcapasos y se presentó una denuncia penal contra los interventores del IOSPER, patrocinada por el Dr. Rubén Pagliotto, que expone graves irregularidades administrativas.

La pregunta que todos nos hacemos: las autoridades del Poder Ejecutivo, los legisladores y los órganos de control: ¿hasta cuándo van a mirar para otro lado?

La salud no admite promesas futuras ni silencio político. Los números hablan por sí solos.