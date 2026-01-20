"Pasiones de ópera" reunirá a tres grandes músicos en un concierto lírico

Este viernes 23 de enero a las 21, en Proyecto Erarte, ubicado en el subsuelo de la Galería Flamingo de San Martín 902, en la ciudad de Paraná, se realizará el concierto "Pasiones de ópera", una propuesta musical a cargo del tenor Carlos Ullán junto al pianista Franco Broggi y con la participación especial de la soprano Kospi Bersano, que ofrecerán un recorrido por dúos y arias del gran repertorio lírico.

El concierto propone un itinerario musical que abarca fragmentos de algunas de las óperas más célebres del repertorio, entre ellas Don Giovanni, La Traviata, Rigoletto, Don Pasquale y Elixir de amor, a las que se suman canciones de Robert Schumann.

Carlos Ullán será el principal intérprete de la velada. Formado en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, el tenor completó su perfeccionamiento con Carlo Bergonzi en Italia y con Wamser Holm en Austria, y fue becado por Francois Le Roux para participar de cursos de música de cámara en Francia. Su trayectoria incluye presentaciones en distintos escenarios del país y del exterior, y una formación orientada al repertorio operístico y al de cámara.

El acompañamiento estará a cargo de Franco Broggi, pianista que se desempeña como correpetidor y acompañante en instituciones como el Liceo Municipal Antonio Fuentes del Arco y la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y que integra además el Coro Polifónico de la Provincia de Santa Fe. A lo largo de su carrera actuó en salas como el Teatro La Scala de San Telmo, la Fundación Beethoven durante el Festival Internacional de Piano Chopiniana, la Sala Piazzolla del Teatro Argentino de La Plata, el Teatro Colón de Mar del Plata y el Palacio Libertad. Nacido en Santa Fe, es licenciado en Música con orientación en Piano por la Universidad Nacional del Litoral, obtuvo primeros premios en concursos nacionales del Mozarteum y en el certamen "En homenaje al Maestro Vincenzo Scaramuzza", y realizó giras por Europa con repertorio de autores argentinos, además de continuar su formación con la pianista y docente Graciela Reca.

Como invitada especial participará la soprano Kospi Bersano, quien se sumará a las interpretaciones en distintos momentos del programa, particularmente en los dúos previstos.

Las entradas pueden conseguirse a través de WhatsApp al 343 4808780 o por Eventbrite.