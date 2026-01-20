Spinetta cumple y su música vuelve a sonar en Casa Encendida

Este viernes 23 de enero, desde las 21, Casa Encendida (Andrés Pazos 179) será sede de una propuesta abierta a músicos, cantantes y poetas que deseen participar de un micrófono abierto dedicado íntegramente a la obra de Luis Alberto Spinetta, en una actividad organizada con motivo del aniversario de su nacimiento y pensada como un encuentro para interpretar, versionar y compartir sus canciones y textos, acompañado de un servicio de barra y comida durante toda la noche, y con el propósito de celebrar al artista a través de la música y la participación del público.

La iniciativa se titula "Cantamos al Flaco" y propone que quienes se acerquen podrán subir al escenario con su guitarra, su voz o sus poesías para habitar la noche con versiones personales del repertorio de Spinetta, en formato de micrófono abierto. Desde la organización señalaron que la consigna es festejar el cumpleaños de Luis Alberto Spinetta de la manera que más se acerca a su espíritu artístico, haciendo música y poniendo en circulación sus letras y melodías en manos de nuevas voces y miradas, sin programación cerrada ni lista previa de intérpretes.

El encuentro forma parte de una serie de actividades culturales impulsadas por Casa Encendida, espacio que en los últimos años pasó a ser un punto de referencia para propuestas musicales y artísticas. En esta ocasión, el homenaje se centra en recorrer el universo creativo de Spinetta a través de reversiones libres, permitiendo que cada participante elija canciones de cualquiera de sus períodos y proyectos, ya sea de sus trabajos solistas o de las distintas formaciones que integró a lo largo de su carrera.

La entrada será libre y gratuita.