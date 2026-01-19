Después del Congreso: cargos, contratos y nuevos destinos para los entrerrianos que terminaron mandato

Los ocho dirigentes entrerrianos que terminaron mandato en el Congreso Nacional en 2025 siguieron distintos rumbos.

Según un relevamiento realizado por ANÁLISIS, la ex senadora Stefanía Cora, que había asumido en reemplazo de Edgardo Kueider tras el escándalo de Paraguay, habría sido designada en un cargo en la Auditoría General de la Nación.

La Auditoría General de la Nación es un órgano de control externo, con autonomía funcional, que asiste al Congreso en la fiscalización del gasto público y la gestión. El presidente es designado a propuesta de la oposición. En el presente período ocupa el cargo el peronista porteño Juan Manuel Olmos.

Alfredo De Ángeli, que completó en diciembre tres mandatos en el Senado de la Nación, no difundió información después de dejar la banca. Su última actividad política fue el intento de presidir el PRO Entre Ríos, pero finalmente se impuso la ex diputada Nancy Ballejos.

Tiempo atrás trascendió que De Ángeli sería designado en algún cargo en el Poder Ejecutivo, pero ahora se comenta que está “a la expectativa” de algún cargo nacional. Hasta el momento no hubo ningún movimiento público al respecto.

La radical diamantina Stella Olalla terminó su mandato como senadora y, con 82 años cumplidos, se da por hecho que se retirará de la actividad política a institucional. No obstante, la ex legisladora no lo informó públicamente.

Los ex diputados

Atilio Benedetti concluyó su tercer período en la Cámara de Diputados de la Nación. Al último lo había asumido tras la renuncia a la banca de Rogelio Frigerio, quien dimitió para dedicarse a su carrera hacia la gobernación. Es un hecho que se incorporará a la gestión provincial, aunque aún no está confirmado cuál será el cargo que ocupará.

Lo propio hará Nancy Ballejos, aunque tampoco se sabe en qué cargo o área. La dirigente asumió hace poco la presidencia del PRO Entre Ríos y había llegado a la banca tras la renuncia a la banca del radical Pedro Galimberti

De Marcela Ántola, comerciante gualeya enrolada en el radicalismo, que fue diputada nacional en el último período, no hay información sobre la continuidad de su actividad política.

La kirchnerista Carolina Gaillard es empleada de planta permanente del Senado desde 2011, con función de asesora, con la categoría 1. Una vez concluido su tercer período en la Cámara de Diputados, el mecanismo indica que se da por finalizada la licencia sin goce de haberes por cargo de electivo y se da de alta en la función.

Además, trascendió que la ex legisladora que compitió por fuera del peronismo en las últimas elecciones, habría obtenido un contrato para su pareja, el abogado puntano y ex diputado nacional Nicolás Rodríguez Saa.

Tomás Ledesma, de La Cámpora, se recibió de abogado durante su mandato como diputado nacional. Había asumido en 2021 por corrimiento, a raíz de la renuncia de Enrique Cresto. Según comunicó en sus redes sociales, se matriculó en Entre Ríos y en Buenos Aires, donde ejercerá la profesión.