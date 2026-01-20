El Instituto Nacional del Teatro abrió la convocatoria para el funcionamiento de salas independientes

El Instituto Nacional del Teatro puso en marcha el programa Funcionamiento de Sala, una línea de apoyo destinada a salas y espacios de teatro independiente estables de todo el país, con el objetivo de contribuir al sostenimiento de sus costos operativos, mediante un aporte económico orientado a garantizar la continuidad de estos espacios. La convocatoria está dirigida a salas con capacidad máxima de hasta 300 localidades que cuenten con infraestructura técnica básica y personal, y que cumplan con las disposiciones legales vigentes.

La convocatoria establece que podrán presentarse aquellas salas o espacios que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional del Teatro Independiente a través del sistema INTdigital, y que, en el caso de estar administradas por personas jurídicas, cuenten además con el registro correspondiente como entidad o sociedad. Entre los requisitos excluyentes, se indica que las salas no deben encontrarse inhabilitadas por el Instituto Nacional del Teatro, ni tampoco las personas responsables de su administración, y que deberán acreditar la documentación vigente exigida por las ordenanzas y leyes de cada localidad para funcionar como espacio teatral habilitado.

Uno de los criterios centrales de la convocatoria es la estabilidad en el tiempo, ya que las salas deberán demostrar al menos dos años de permanencia y funcionamiento continuo como espacio de teatro independiente en la provincia por la cual solicitan el subsidio. En los casos en que no se alcance ese plazo mínimo, la presentación podrá ser considerada únicamente si cuenta con el aval expreso del representante provincial o regional correspondiente para su tratamiento en el Consejo de Dirección del organismo.

En cuanto a los aspectos administrativos y fiscales, se establece que la persona responsable del cobro deberá contar con CUIT activo y, en caso de resultar aprobada la solicitud, estar en condiciones de emitir factura tipo B o C, o recibo C, según lo determine la reglamentación vigente. Esto es necesario ya que se busca asegurar la correcta rendición de los fondos y la transparencia en la utilización del aporte otorgado por parte del organismo nacional.

Reglamento disponible acá.

Información sobre montos acá.

Inscripción acá.