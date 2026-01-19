La Justicia ordenó a OSER cubrir una cirugía y prótesis ginecológica indicada por el médico tratante

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia hizo lugar a una acción de amparo patrocinada por el abogado Felipe Sastre, y ordenó a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) a brindar la cobertura integral de una cirugía ginecológica y de la prótesis específica indicada por el médico tratante a un afiliado.

La sentencia fue dictada por el vocal Aníbal Lafourcade, quien consideró que la conducta de la obra social resultó arbitraria e ilegítima al sustituir unilateralmente el insumo médico prescripto. Según se desprende del fallo, el afiliado había iniciado el amparo ante la falta de provisión efectiva de la prótesis necesaria para una intervención quirúrgica ya autorizada al ciento por ciento por OSER.

La cirugía indicada consistía en una anexohisterectomía total laparoscópica con corrección de prolapso genital y la colocación de un sling mediouretral transobturador, tratamiento destinado a corregir un cuadro de prolapso genital e incontinencia urinaria. Si bien la obra social reconoció la cobertura de la cirugía, entregó un dispositivo distinto al indicado por el profesional tratante, lo que impidió la realización del procedimiento en la fecha prevista.

En su resolución, el magistrado destacó que el eje del conflicto no era la autorización de la cirugía, sino la sustitución de la prótesis específica prescripta, sin fundamentos médicos objetivos que avalaran su equivalencia. En ese sentido, subrayó que el criterio del médico tratante debe prevalecer por sobre decisiones administrativas o económicas de la obra social, especialmente cuando se trata de dispositivos médicos implantables.

El fallo también valoró el dictamen del médico forense, que avaló la indicación quirúrgica y remarcó que es el profesional tratante quien conoce en profundidad las características técnicas y clínicas de la prótesis a utilizar, siendo ello determinante para minimizar riesgos y evitar complicaciones.

Finalmente, el vocal Lafourcade ordenó a OSER otorgar la cobertura del 100% en forma urgente, integral y gratuita de la cirugía indicada, incluyendo la provisión de la prótesis prescripta, estudios pre y post quirúrgicos y honorarios médicos. Además, impuso las costas del proceso a la obra social.

Fuente: Concordia Policiales.