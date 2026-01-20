Hoy comienza un ciclo con carnavales entrerrianos en La Vieja Usina

Desde las 20 desfilarán en la Vieja Usina delegaciones de San José de Feliciano, Victoria y Paraná. También habrá gastronomía y sorteo de pasajes a Gualeguaychú con entradas a las termas y el carnaval.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó: "La idea es continuar este ciclo federal y seguir abriendo los centros culturales de la provincia para todo Entre Ríos. Esa es la visión del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso para la gestión". Y agregó: "Nos parece muy importante mostrar esta marca identitaria que son los carnavales entrerrianos y convocar a las localidades para que muestren su manera de vivir esta fiesta popular".

La Vieja Usina se transformará en un corsódromo donde cada delegación mostrará su color y su identidad. El público podrá llevar sillones para estar más cómodos. Respecto al sorteo, quienes asistan serán invitados en el ingreso a completar sus datos para participar por pasajes a Gualeguaychú otorgados por la empresa de turismo Jomil, más entradas gratuitas a las Termas y al Carnaval de esa ciudad. El viaje se realizará de manera grupal el 15 de febrero.

Las otras fechas del ciclo serán: 27 de enero, 3 y 10 de febrero, con la participación de más localidades entrerrianas.

La actividad es parte de CUAC! Cultura Activa Verano, una agenda que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante esta temporada en distintos puntos de la provincia.

Estuvieron presentes la coordinadora de Educación y Cultura de Nogoyá, Karina Clementín; y el representante de la empresa Jomil, Javier Ledesma.

El acceso será libre y gratuito.