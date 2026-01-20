Troncoso: “La Caja de Jubilaciones no es sustentable; necesita reformas estructurales porque si no, explota”

"Una Constitución moderna tiene mucho que ver con el desarrollo que está planteando el gobernador. A nivel de espacios políticos, a niveles institucionales, creo que es importante empezar a plantear el tema (...) empezar a discutirlo y plantear una agenda conjunta entre todos los espacios políticos", afirmó Troncoso.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, habló de los temas de interés para la gestión en el inicio de año, y del trabajo previsto para 2026.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Troncoso sostuvo que el reconocimiento de nuevas comunas “implica mucho trabajo, mucho esfuerzo administrativo, mucho diálogo con las Juntas de Gobierno, que son delegaciones o extensiones del Poder Ejecutivo en pequeños conglomerados rurales, de hasta 500 personas, y la comuna es el grado de desarrollo y autonomía previo al municipio, que tienen entre 500 y 1.500 habitantes”.

“Como establece la ley de comunas, a la que le estamos dando cumplimiento, hay que ir transformando paulatinamente las Juntas de Gobierno a comunas para que en un momento dejen de existir las Juntas de Gobierno porque no son un nivel de autonomía reconocido por ley; tienen personería jurídica, no pueden cobrar tasas municipales, no tienen un nivel de desarrollo jurídico importante. Y por eso ser reconocidos como comunas implica mucho, implica mayor participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones del conglomerado, implica poder prestar servicios públicos o concesionarlos; implica poder cobrar tasas comunales, implica dictarse su propio reglamento, implica elegir autoridades, tener un Concejo Deliberante. Así que estamos muy contentos porque habrá cuatro comunas de primer grado y después el resto son comunas de segundo grado”, explicó.

Aclaró que “se pudo avanzar con una parte, porque esto obviamente implica un impacto en la coparticipación y esto no es menor. Las comunas son susceptibles de ser coparticipadas desde el erario provincia y, las Juntas de Gobierno no, porque al ser extensiones del Poder Ejecutivo se les transfiere una suma fija a todas. Por eso, obviamente avanzar de golpe con más de 50 Juntas de Gobierno sería un poco brusco, entonces nos planteamos esta transferencia por etapas, ahora estamos dando cumplimiento con 22 y antes de que termine nuestro mandato el objetivo es terminar de transferir todas las Juntas de Gobierno a comunas”.

Agregó que “en algunos casos también lo que sucede es que hay Juntas de Gobierno que no les da la cantidad de habitantes para ser pasadas a comunas, entonces lo que se hace es –respetando la autonomía de las localidades y de los pueblos- juntar dos o tres Juntas de Gobierno y transformarlas en una comuna. Eso generalmente es bien recibido, porque también hace el desarrollo de la región, hace el crecimiento de la participación de la ciudadanía, pero es un trabajo de hormiga desde lo administrativo y desde lo político, porque hay que hablarlo y legislarlo”.

Reunión Frigerio-Bordet

Consultado por el encuentro del gobernador Rogelio Frigerio y su antecesor, Gustavo Bordet, el funcionario consideró que “es importante en términos institucionales; que podamos trascender la politiquería, la chicana, y que el gobernador se pare en otro lugar, creo que es muy importante. También es importante que el exgobernador esté predispuesto al llamado. Que un gobernador y un exgobernador se junten a plantear temas de agenda común, creo que vale la pena”.

“Es el principio de un nuevo año y creo que es importante lo que esa foto transmite y condice. Significa que puede haber agendas comunes más allá de los colores políticos, de los signos, y que se pueden plantear agendas conjuntas. Uno de los puntos que soslayó, sin desarrollarlo demasiado y sin plantear puntos de agenda, fue el disparador de la reforma constitucional. Hemos dicho varias veces en estos dos años que las Constituciones provinciales son perfectibles, las leyes son perfectibles, y obviamente a las Constituciones, la ley de leyes, hay que tratar de reformarlas lo menos posible, no se puede vivir de reformas constitucionales, pero creo que acá hay bastantes puntos que merecen ser, al menos soslayados, repensados y discutidos, y creo que vale la pena ese ejercicio. Después hay temas que están sucediendo a nivel nacional, como puede ser la reforma fiscal y tributaria, o la reforma laboral, que también merecen una charla, escucharse y plantear los diferentes puntos de vista. Todo lo que tenga que ver con el diálogo, con tender puentes, con escuchar y dialogar, constituye la democracia y es el ‘leitmotiv’ del gobernador, es una persona de diálogo y cómo no va a dialogar con un exgobernador”, evaluó.

En cuanto a la concreción de una reforma, afirmó: “Nosotros no nos caracterizamos por poner temas en la mesa a ver si pican o no pican. Nosotros nos caracterizamos por tratar de pensar una Entre Ríos más moderna, más ordenada institucionalmente, con mayor nivel de desarrollo jurídico, económico, administrativo, jurisdiccional, y poder pensar en el tema tiene muchísimo que ver con eso. Si bien, obviamente, la Constitución es la ley de leyes y hay que acompañarla con muchísimas decisiones de orden político, económico y demás, creo que una Constitución moderna también tiene mucho que ver con el desarrollo que está planteando el gobernador. Creemos que es muy importante y que hay que empezar a hablarlo más allá de cuánto falta para un mandato. A nivel de espacios políticos, a niveles institucionales, creo que es importante empezar a plantear el tema. Y obviamente plantearlo no desde una agenda unilateral, sino discutirlo, empezar a discutirlo y plantear una agenda conjunta entre todos los espacios políticos. Las leyes son producto de un tiempo determinado y de una circunstancia determinada; la Constitución es la ley suprema de la provincia, y también entiendo que tiene que estar de alguna manera aggiornada a un contexto histórico determinado y a las necesidades que tiene la ciudadanía. Entonces, no veo por qué no se pueda charlar y avanzar en este sentido”.

Verano y turismo en Entre Ríos

Al respecto, planteó “la enorme alegría” de los funcionarios del área por la buena temporada turística que se está viviendo en la provincia: “El fin de semana estuvo el gobernador en los carnavales de Gualeguay y estuvo lleno, increíble; en Concordia está pasando lo mismo, en Gualeguaychú también; vamos a tener la Fiesta del Mate en Paraná, que se avizora también con una enorme concurrencia. Creo que estamos teniendo una buena temporada de turismo, y eso obviamente redunda en beneficios para toda la entrerrianía, para el gobierno, y también es un reconocimiento, la gente viene a nuestra provincia porque la pasa bien, porque se siente segura, porque se divierte, porque tenemos una gran oferta de cosas y de menú para ofrecerle, tanto en temas de naturaleza, de río, de playa, de carnavales, de fiestas, de gastronomía. Es un reconocimiento muy grande y también lo vemos con muchas esperanzas y expectativas porque creemos que puede ser un buen síntoma de reactivación de la economía nacional. Poco a poco”.

Reforma del sistema previsional

Consultado por el proyecto de reforma previsional y los tiempos concretos para comenzar a tratarlo, Troncoso señaló que “cuando asumimos el gobierno nos encontramos con una Caja de Jubilaciones convaleciente, en terapia intensiva, tuvimos que aplicar medidas, si se quiere parches, para que siga respirando, pero llegó la hora de tomar alguna medida más de fondo. Las medidas de fondo no tienen que ver de ninguna manera con generar nada raro ni conculcar derechos adquiridos, sino por el contrario, son medidas que tienen que ver con cuidar el 82% móvil y cuidar la soberanía de la Caja, que son banderas nuestras, pero para hacer esas dos cosas que son sustanciales, hay que tomar alguna medida de fondo. Una de las medidas de fondo es repensar algunas cuestiones como puede ser la edad jubilatoria”.

Puntualmente sobre las edades de jubilación y los temas a reformar, insistió en que “hay mayor expectativa de vida, va a haber menor cantidad de activos aportando al sistema para sostener a los pasivos, entonces la edad en la que el activo perdure en el sistema y siga aportando, creo que es muy importante. También tenemos un problema porque cuando cualquier sistema de seguridad social se prevé con más o menos 3.5 o 4 activos sosteniendo a un pasivo, acá estamos en menos de dos activos sosteniendo a los pasivos; tenemos el problema también de si el 82% se calcula sobre el neto o sobre el bruto –en provincias como Córdoba el 82% se calcula sobre el neto y acá nosotros lo calculamos sobre el bruto-; el tema de los enganches, porque cada paritaria sobre los activos repercute en los pasivos. Hay que rediscutir que en verdad la jubilación tiene que ser por lo que realmente se aportó y que de última tengan aumentos, pero no pegado a la paritaria espejo. Son todas cuestiones que vale la pena discutir”.

“Nosotros no tenemos el borrador terminado todavía, sí tenemos algunos puntos como los que mencioné que son muy importantes y que son alrededor de los cuales tiene que versar la reforma. (El presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón) Bagnat ha hecho un gran trabajo al respecto, ha tenido múltiples reuniones con muchísimos actores que tienen implicancia en el sistema de seguridad social, y lo que está encontrando, más allá de las discusiones que se generan, es receptividad, y eso no es menor. Obviamente no vamos a avanzar unilateralmente en nada, sin discutirlo previamente con los espacios, pero, insisto, así como está concebido el sistema hoy día, no es sustentable, y en esto hay que ser tajante y muy claro. No es sustentable ni en el mediano ni en el largo plazo, y para transformarlo en sustentable hay que realizar reformas estructurales, porque si no la Caja de Jubilaciones explota, hay que ser muy drástico en ese sentido”, sentenció.

Discusión salarial y relación con los gremios

Respecto de la situación con los trabajadores estatales que iniciaron el año con diversos reclamos, Troncoso definió que “el vínculo gremial siempre trae ínsito algo de tensión. Nosotros somos el Estado y también somos patronal, y lo que tenemos que hacer es cuidar las cuentas. Y obviamente el sindicalismo tiene la enorme y honorable responsabilidad de cuidar los intereses de sus trabajadores. Ahora bien, en un poquito más de dos años de gobierno, nosotros hemos hecho honor permanentemente a la mesa paritaria de negociación colectiva y nunca nos hemos dejado de sentar a esa mesa paritaria”.

En ese marco, puso en duda los dichos del secretario General de ATE, Oscar Muntes, que planteo un atraso salarial de 30 puntos y un congelamiento de paritarias de ocho meses: “Me llama un poco la atención; me gustaría ver cómo se llega a eso, porque nosotros actualizamos salarios permanentemente y el único momento en que se congeló la paritaria fue el último trimestre del año pasado. Y se congeló porque había que elegir entre aumentar salarios o un plan de recategorizaciones que involucre a 12.000 trabajadores de marzo del 2026 a marzo del 2027, y tuvo mayor nivel de consenso ese plan de recategorizaciones, que implica capacitación, jerarquización del empleado público, que obtura el dedo a la hora de definir quién se recategoriza y quién no, que era lo que primaba antes y hoy ya no es así. Ahora hay parámetros objetivos que se trazaron en el marco paritario, se consensuaron con los gremios para cumplir diferentes metas, objetivos, antigüedad, capacitaciones, para ver quién se puede recategorizar y quién no”.

“Nosotros tenemos que ser responsables y no nos podemos comprometer a dar lo que no tenemos. Este es un gobierno que ha cuidado los puestos de trabajo, que se ha sentado en la paritaria de manera permanente, que cuando no pudo ofrecer aumentos considerables, fue a buscar un plan de recategorizaciones. Creo que nadie puede decir, incluso en comparación con otras provincias, que nosotros nos preocupamos por el trabajador o que no hemos compuesto salarios. Comparo con otras provincias, incluso con Nación, y veo el deterioro salarial y acá hemos cuidado bastante el salario en un contexto muy complejo”, definió.

Sobre el futuro llamado a paritarias, indicó que “cerramos la paritaria 2025 el viernes pasado con el plan de recategorizaciones, que creo que es el plan de recategorizaciones más ambicioso que ha planteado la administración pública en la mesa paritaria en los últimos 30 años. La paritaria del 2025 en ese sentido está cerrada, y lo que se va a convocar en febrero es la paritaria del 2026. No llegamos a fin de enero todavía y sería un poco imprudente de mi parte empezar a plantear o trazar una agenda de lo que va a ser la paritaria de febrero cuando no convocamos todavía ni estamos en tiempo ni de convocar. Creo que eso tiene que surgir en una agenda común de la primera reunión y ver si nos podemos poner de acuerdo o no”.

“Es muy importante el salario de los trabajadores públicos, pero también son muy importantes otras cosas en la provincia, como todo el plan de obras que tenemos trazado para el 2026. Nos gustaría poder dar cumplimiento a todo, pero no se puede. Nosotros tenemos la tranquilidad y la paz interior de que hemos cuidado los puestos de trabajo, que hemos mantenido la mesa paritaria abierta permanentemente, y eso denota de alguna manera el espíritu del gobernador de sensibilidad social y de considerar a los trabajadores”, planteó.

Juicio político a Susana Medina

Consultado al respecto, el ministro advirtió que “no hay que dejar de entender que hay una división de poderes y cada Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial se da a sí mismo su propio sistema laboral, interno, de licencia, su reglamento. También es muy cierto que tiene que haber una unicidad de criterios entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo en términos de relaciones de trabajo, en términos de licencias, no solamente para los empleados sino para lo que son los cuerpos directivos, y en este caso los vocales del Superior Tribunal de Justicia, pero nosotros hemos sido siempre muy respetuosos en términos de no avasallar o no transgredir los límites entre un Poder y otro”.

“Desconozco cuál es el régimen de licencias interno que tendrá el Poder Judicial, pero creo que es importante que sea lo más claro posible, lo menos discrecional posible y que sostenga de alguna manera un equilibrio con los sistemas que tienen los otros dos Poderes. En el sistema federal de frenos y contrapesos, como se concibió el federalismo y la división de poderes desde un principio, es importante que haya unidad de criterios entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial porque los gobiernos pasan, pero la división de poderes queda, y eso hace a la institución y al desarrollo institucional y democrático”, concluyó.