El Chaqueño Palavecino fue expulsado de la Asociación Federal de Raíces Criollas

La Asociación Federal de Raíces Criollas resolvió expulsar a Oscar "Chaqueño" Palavecino luego de su participación en el Festival Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María, donde compartió escenario con el presidente Javier Milei. La decisión fue comunicada oficialmente por la entidad en las últimas horas y se fundamenta en que la actuación del cantante en un acto popular junto al mandatario nacional resulta incompatible con los principios históricos y culturales que sostiene la organización desde su creación.

A través de un comunicado difundido públicamente, la conducción de la Asociación explicó que la presencia del artista junto al Presidente no fue interpretada como un hecho aislado ni circunstancial, sino como una contradicción con la esencia del movimiento criollo que representan. Remarcaron que la entidad mantuvo desde siempre una postura ligada a las expresiones populares, las luchas sociales y una marcada distancia respecto de los espacios de poder político. "Nuestros valores históricos están del lado del pueblo, no del poder", señalaron, al justificar la medida adoptada.

El pronunciamiento generó una fuerte repercusión en el ámbito cultural y folklórico, donde el Chaqueño Palavecino es una figura de referencia desde hace décadas. En ese sentido, insistieron en que la imagen de un referente del folklore compartiendo un acto con el Presidente no se corresponde con los valores que dicen defender.

Luego del revuelo provocado por la resolución, el propio Palavecino se refirió públicamente al tema y expresó su sorpresa ante la noticia. En declaraciones realizadas, el cantante aseguró no haber sido notificado previamente por la Asociación y manifestó: "No sé nada, vi desde ayer todo esto. Me suena raro". Sus palabras mostraron desconcierto frente a una decisión que no fue conversada ni anticipada, según dio a entender.

El artista también se refirió al momento en que Javier Milei subió al escenario durante el festival de Jesús María y brindó detalles sobre cómo se dio esa situación. "Lo invité como a tantas autoridades. Me enteré un día antes de que iba a ir", explicó.