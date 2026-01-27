Vélez lo dio vuelta ante Talleres y festejó su segundo triunfo en el Apertura

Joaquín García reapareció tras más de un año y sentenció el 2 a 1 para el Fortín en Liniers (Foto: X @Vélez)

Vélez Sarsfield le ganó este martes por 2-1 a Talleres de Córdoba y consiguió su segunda victoria en la misma cantidad de presentaciones en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El partido disputado en el estadio José Amalfitani formó parte de la segunda fecha del campeonato.

Con un cabezazo, Augusto Schott puso en ventaja a la T, cuando se jugaban 26 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Manuel Lanzini, a los 7 del segundo tiempo estampó el empate parcial. Y a los 34, Joaquín García, quien no jugaba desde hace más de un año, puso el 2 a 1 definitivo.

Antes del pitazo inicial, se registró una situación llamativa porque los entrenadores, Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez, no se saludaron en la previa, un detalle que la transmisión oficial no pasó por alto. Esta historia excede el presente y se remonta a la salida del Apache a China cuando el Mellizo era su DT en Boca.

Ya en el plano futbolístico, la T comenzó de mejor manera en Liniers, mientras que el anfitrión prosperaba en la cancha a partir de los errores ajenos. Así fue como aprovechó una mala salida defensiva para contragolpear bajo la conducción de Manuel Lanzini y Braian Romero completó el ataque con un zurdazo desviado en el área.

Ese intento cobró otro valor a los 26 minutos con un excelente centro de Giovanni Baroni desde el córner derecho, que fue cabeceado por Augusto Schott para mandar la pelota al fondo de la red y sellar el 1-0 para Talleres. Ya en el último cuarto de hora, el Fortín se acercó a la igualdad a través de Lanzini, pero Guido Herrera rechazó el disparo del ex hombre de River Plate.

Los ingresos de Maher Carrizo y Diego Valdés para la segunda parte cambiaron el encuentro en favor del cuadro local. Ambos dieron una movilidad y frescura que no había mostrado el dueño de casa en la etapa inicial. Y tras una falta contra Carrizo, Vélez estampó la igualdad gracias a la pegada de Manuel Lanzini, sumado a la endeble respuesta de Herrera bajo los palos.

Vale destacar que Maher fue al banco después de ausentarse del primer duelo con triunfo ante Instituto en Córdoba por estar “desenfocado”, según declaró Barros Schelotto. El delantero de 19 años estuvo en el radar de River Plate en este mercado y se especula con la posibilidad de una transferencia al fútbol extranjero.

La respuesta de Tevez desde el banco tuvo un efecto inmediato porque recuperó el dominio perdido con las entradas de Valentín Depietri y Matias Gomez. Pero en ese momento, apareció el arquero Álvaro Montero para brillar en todo su esplendor con un manotazo a un testazo de Augusto Schott y una triple tapada a los 22 minutos: le sacó un mano a mano a Rick Lima Morais, contuvo un derechazo cruzado de Depietri y despejó un tiro a distancia de Ulises Ortegoza.

Luego de la pausa de hidratación, Guillermo Barros Schelotto tomó nota de los errores y fue a buscar el partido con Joaquín García en lugar de Jano Gordon. Fue el regreso de García después de un año y cuatro días afuera de las canchas por una fractura en su tobillo derecho. Y lo celebró de la mejor manera porque pasaron 48 segundos desde el cambio hasta que convirtió el 2-1 para concretar la remontada. Sobre el tiempo adicionado, Valentín Dávila convirtió el 2-2, pero lo anularon por un correcto fuera de juego.

En la próxima fecha, Vélez visitará el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini para enfrentarse este sábado desde las 19.45 a Independiente, mientras que Talleres será anfitrión de Platense el mismo día a partir de las 22, consigna Infobae.