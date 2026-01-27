Milei en Mar del Plata: “Todas las promesas que hice en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año”

El Presidente Javier Milei revolucionó la noche marplatense este lunes al encabezar una nueva parada de su “Tour de la Gratitud”.

El Presidente Javier Milei revolucionó la noche marplatense este lunes al encabezar una nueva parada de su “Tour de la Gratitud”. En una recorrida que pretendía ser una caminata por la tradicional zona comercial de la calle Güemes, la marea de gente obligó a detener la caravana y el mandatario terminó improvisando un discurso con un megáfono desde la caja de una camioneta que no podía avanzar.

El Jefe de Estado llegó a la intersección con la calle Avellaneda pasadas las 21.30, acompañado por su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

“La camioneta no se puede mover”

Lo que comenzó como un saludo protocolar derivó rápidamente en un desborde de simpatizantes. La custodia presidencial se vio superada y el vehículo que transportaba a Milei quedó atrapado entre la multitud. Ante la imposibilidad de continuar la marcha, el Presidente se paró en la caja del vehículo y tomó un megáfono para dirigirse a los presentes.

“Quiero darle las gracias por habernos acompañado”, alcanzó a decir Milei, visiblemente emocionado por la recepción, mientras de fondo se escuchaban cánticos de “Milei, querido, el pueblo está contigo”. Entre la multitud también hubo espacio para la disidencia: un grupo reducido de jubilados se congregó en las cercanías para expresar reclamos sobre la situación previsional.

“Todas las promesas que hice en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año. No vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo”, exclamó para concluir su discurso mientras la gente coreaba

De Davos a “La Derecha Fest”

La visita a “La Feliz” marca el regreso a la agenda doméstica tras su paso por el Foro de Davos y funciona como antesala política de las sesiones extraordinarias en el Congreso, pautadas para el 2 de febrero

La agenda presidencial continuará este martes con un perfil alto: Milei será la figura central de “La Derecha Fest”, un evento promocionado como “la celebración más antizurda del mundo”, que se realizará en el balneario Horizonte. Allí compartirá escenario con referentes ideológicos como Agustín Laje y Nicolás Márquez, además del intendente local Guillermo Montenegro.

Fuente: Noticias Argentinas y Ahora Mar del Plata.