Javier Milei se metió en la polémica por la licitación que Techint perdió ante una empresa de la India

El presidente Javier Milei emitió su primera reacción sobre la licitación para el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta que Techint -de Paolo Rocca- perdió ante la empresa india Welspun, que ofreció menores costos y planes de pago más flexibles.

Luego del anticipo del diario La Nación sobre la licitación para la compra de tubos de acero que la empresa Southern Energy (SESA) utilizará para el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apuntó contra la firma argentina por vender los caños un 40% más caro. En ese contexto, el mandatario opinó al respecto.

LA NUEVA ARGENTINA

Si ves "periodistas", "economistas" y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quien le llena el sobre... https://t.co/3RS39WVza0 — Javier Milei (@JMilei) January 27, 2026

“La nueva Argentina. Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién les llena el sobre”, escribió Milei en su cuenta de X.

Previamente, Sturzenegger se mostró a favor de que la empresa india Welspun haya ganado la licitación. “La noticia es que se deja de lado a Grupo Techint, uno de los productores de caños más importantes del mundo. Me motiva compartir estas reflexiones escuchar a mucha gente decir que el consorcio debería adjudicar a Techint por ser productor nacional. A la postre parece lo más lógico ¿no?: si lo podemos producir acá, ¿por qué lo importaríamos? Sin embargo, un análisis más fino revela que hay argumentos que sugieren lo contrario", introdujo el funcionario.

“Techint habría ofrecido los caños 40% más caros. Aunque alguien quizás podría pensar que aun así debería habérseles adjudicado (de hecho esa es la lógica del compre nacional felizmente derogado), creo que eso es indefendible. Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”, sostuvo Sturzenegger.

LOS TUBOS DE TECHINT. Comparto unas reflexiones sobre esta nota, donde se habla de la adjudicación de caños para un gasoducto importante de Vaca Muerta a una firma india. La noticia es que se deja de lado a @GrupoTechint, uno de los productores de caños más importantes del mundo.… https://t.co/wud1VHi73A — Fede Sturzenegger (@fedesturze) January 26, 2026

Así, insistió en que “como el precio del gas está fijo”, se hubiese pagado un costo mayor. “Es el costo argentino que le dicen”, ironizó el ministro. Como segundo punto, destacó: “Recordemos que cada importación genera la necesidad de una exportación. Es decir que la importación a menor costo genera un cambio en el tipo de cambio que genera rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza. Son los beneficios de la apertura económica. No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos, no podemos imponer ineficiencias laborales (¡hola modernización laboral!), ni sobrecostos en los insumos. Si lo permitimos, nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento".

Además, apuntó contra la empresa de Rocca. “Aparentemente Techint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal [ derecho de primera preferencia] que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara”, expresó.

Y cerró: “Vaca Muerta va a representar oportunidades increíbles en los próximos años. Habrá negocios, empleo y riqueza para crear para todos. Pero para ello hay que mirar con sentido estratégico. Pensar a largo plazo. Y en ese contexto lo más importante es respetar los contratos y las reglas de juego. Algo que le ha costado horrores a la Argentina, donde parece prevalecer el corto plazo aun si implica resignar todo el futuro. Es mucho más negocio para todos (incluso para Techint aunque hoy no lo vea así) que esta industria crezca competitiva y sana. El día en que dejemos de mirar el próximo paso dejaremos de andar en círculos y empezaremos a andar en serio. Tenemos todo el futuro por delante”.

La licitación

SESA es la compañía que impulsa el proyecto para exportar gas natural licuado (GNL) desde la costa de Río Negro mediante el alquiler de dos buques que se instalarán en el Golfo San Matías. Está integrada por Pan American Energy (30%) -dirigida por la familia Bulgheroni-, YPF (25%), Pampa Energía (20%) -fundada por el empresario Marcelo Mindlin-, la británica Harbour Energy (15%) y la noruega Golar LNG (10%), consignó el diario La Nación.

El 23 de diciembre pasado, SESA firmó el contrato para la compra de tubos de 36 pulgadas con Welspun, destinados a cubrir los 480 kilómetros del gasoducto, tras presentar una oferta de US$203 millones, según indicaron fuentes de la compañía.

La licitación contó con más de diez oferentes de distintos países, entre ellos la Argentina, India, China, España, Colombia, Japón, México y Grecia. Una propuesta de una empresa china —que resultó un 15% más cara que la de Welspun— quedó fuera del proceso.

YPF

Desde SESA explicaron que Welspun “presentó la oferta más competitiva entre las que aprobaron técnicamente el proceso”, además de ofrecer mayor flexibilidad en las condiciones de pago y garantías, un factor clave en un contexto de precios internacionales a la baja. También destacaron la escala global de la empresa india, con presencia en 50 países y más de 30.000 empleados.

Tras la polémica por la pérdida de Techint, la firma de Rocca evalúa presentar una denuncia por presunto dumping ante el Gobierno. La presentación formal estaría a cargo de Tenaris Siat, la compañía del grupo que produce tubos con costura en su planta de Valentín Alsina, donde emplea a 420 personas y utiliza chapa importada de Brasil.

El objetivo de la denuncia es “evitar el daño a la producción local y al empleo asociado”, según indicaron.