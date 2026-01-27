El equipo del “Gurí” Martínez ultima detalles en el auto de Mauricio Lambiris

Así está el Ford Mustang de Mauricio Lambiris en el taller del Gurí Martínez en Paraná.

El piloto uruguayo Mauricio Lambiris está atento a cada trabajo que se hace en el taller del Gurí Martínez. Allí se encuentra el Ford Mustang que utilizará en el campeonato de Turismo Carretera que comenzará el próximo 15 de febrero en el autódromo de El Calafate.

Tanto el auto como los motores están prácticamente listos y eso le genera tranquilidad a Lambiris que comentó: “El auto, que es nuevo, viene muy bien en cuanto al armado. Con respecto a los motores también estamos óptimos y Rody Agut está terminando en estas horas la cuarta planta impulsora”.

La idea de la estructura que maneja el entrerriano es estar en el rolo de Paraná el jueves o viernes de esta semana.

Antes del inicio del torneo Mauricio realizará una jornada de pruebas en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. “Si el clima acompaña, el miércoles o jueves estaremos ensayando con el Ford”.

Fuente: ACTC