Básquet: convocaron al uruguayense Pascual Santini al primer Campus de Desarrollo U18

El base de Rocamora está entre los 17 seleccionados para el primer campus U18 del año.

El juvenil base de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, Pascual Santini, fue convocado para el Campus de Desarrollo U18 Masculino que desarrollará la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB), rumbo al Americup.

Será el primer campus del año y el basquetbolista del Rojo, de 17 años, en la Liga Argentina de Básquetbol compartirá la experiencia con otros 16 talentos de todo el país del 8 al 14 de febrero en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

El cuerpo técnico encabezado por Mauro Polla y Leonardo Gutiérrez dispuso la convocatoria de 17 jugadores incluyendo 10 de los 12 que lograron la medalla de plata en el Sudamericano U17 de Paraguay en diciembre. La iniciativa consiste en fortalecer el trabajo individual y colectivo del grupo al mismo tiempo que se profundiza el rastrillaje y seguimiento de los jóvenes que componen la camada. La nómina incluye embajadores de seis federaciones de Argentina.

Será el primero de varios campus pautados para el grupo que se aseguró un año más de trabajo formativo. La agenda para el 2026 incluye la participación en la AmeriCup U18, con sede y fecha a confirmar, de la que participarán ocho equipos y que será a su vez instancia clasificatoria para el Mundial U19 de 2027. Vale recordar que el elenco que dirige Mauro Polla se quedó con la medalla de plata en el Sudamericano de Asunción en el debut de la camada en competencias internacionales oficiales.

Campus de Desarrollo U18 Masculino

Gonzalo Aman - Peñarol de Mar del Plata

Joaquín Caumo - Estudiantil Porteño

Joaquín Céliz - Obras Sanitarias

Luciano Damaro - 9 de julio de Bahía Blanca

Mateo Fessia - Boca Juniors

Manuel Frugoni - Sportivo Suardi

Manuel Hernández - Gimnasia de Santa Fe

Bautista Gobetti - Comunicaciones de Pergamino

Tiago López Estela - Racing Club de Avellaneda

Juan Márquez - Náutico de Zárate

Román Moravansky - Ferro Carril Oeste

Martiniano Mujica - Deportivo Viedma

Santiago Pettinaroli - Bochas Sport Club de Colonia Caroya

Lucas Pressel - Sportmen de Rosario

Dante Saettone - San Martín de Corrientes

Pascual Santini - Tomás de Rocamora

Elías Torrens - Obras Sanitarias

Entrenador: Mauro Polla

Asistente: Leonardo Gutiérrez

Preparador Físico: Yonathan Rodríguez