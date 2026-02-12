Renovaron hasta la tarde el alerta naranja y amarrillo para Entre Ríos

Todo Entre Ríos se encuentra bajo alerta por tormentas, aunque se esperan los fenómenos más fuertes en los departamentos del centro norte provincial. Según el Servicio Meteorológico Nacional -SMN-, la advertencia continuará hasta la tarde.

De todas maneras, las inestabilidades se extenderán hasta la noche y este viernes, según la información que publicó Ahora. Para el sábado se pronostican mejoramientos temporarios, pero el domingo volverían las precipitaciones. Esta seguidilla de días inestables provoca descenso de temperaturas.

Alerta amarillo en Entre Ríos

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Alerta naranja en Entre Ríos

El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 90 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.