Desde este martes, el boleto de colectivos del Área Metropolitana de Paraná aumenta a $1.852,60

La suba es del 18% y fue autorizada por el Gobierno provincial. Aclararon que la última actualización fue en julio del año pasado. Buscarán combinar los boletos con el transporte de Paraná.

Desde este martes rige el nuevo esquema tarifario en el Área Metropolitana de Paraná para el transporte de pasajeros, autorizado por la Secretaría de Transporte de Entre Ríos. El organismo provincial había autorizado la suba y estaba a la espera que el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) habilitara el nuevo cuadro tarifario. Se trata de una suba del 18%, que lleva el valor de la tarifa plana de los actuales $1.570 a $1.852,60.

Aníbal Steren, titular de Transporte, señaló que el esquema establece que cada seis meses se revise el cuadro tarifario tanto en las empresas que prestan el servicio en el área metropolitana como las líneas interurbanas de la Provincia. Pero aclaró que la última actualización fue en julio, por lo cual ya han transcurrido ocho meses sin variación tarifaria.

El funcionario, que asumió el último 21 de enero, debió posponer la autorización del aumento. “Esto se tenía que haber resuelto el 1° de enero, y, bueno, recién cerca del 20 de febrero autorizamos el cambio. Ahora, estamos esperando que impacte el aumento en el sistema SUBE: es todo digital, a través de la página de la Secretaría de Transporte. Una vez que Nación lo apruebe, cuando quedan cargados los validadores, ahí entra en vigencia el aumento”, indicó.

Steren dijo que están en conversaciones con la Municipalidad de Paraná para procurar instrumentar una especie de “boleto combinado” entre el área urbana y el área metropolitana.

“La idea es que más adelante también estemos conversando con el municipio de Paraná para ver cómo mejorar la combinación de ambos servicios, el metropolitano y el urbano. Lo ideal sería que vos te tomes un colectivo, y después te cambies de colectivo para hacer una combinación, y en el rango de una hora, no pagues boleto. Lo estamos viendo. En la zona metropolitana tenemos 500 mil usuarios por mes que utilizan el servicio, de los cuales el 60%, 300 mil, son de Paraná”, explicó.

Concesión del Área Metropolitana

“La Provincia otorgó un permiso de concesión a Ersa Urbano a finales de 2024. La concesión del área metropolitana vence junto con los permisos de las líneas interurbanas. Tenemos 36 empresas que prestan servicios. Desde el año 1995 se vienen renovando cada cinco años los permisos. Son permisos transitorios. No hay concesión sino permisos transitorios. Después de la pandemia, se empezó a renovar cada dos años, y la última renovación fue por decreto en 2024. O sea que ahora, en marzo de 2026, deberíamos analizar cómo renovar. La idea del Gobierno es tratar de reorganizar mejor el servicio de transporte interurbano, ver qué otros actores quieren participar en las distintas rutas que tiene la provincia; lo mismo en el área metropolitana”, explicó Steren.

Fuente: Entre Ríos Ahora