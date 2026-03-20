Torneo Apertura: Falcioni va por su primer triunfo como DT de Atlético Tucumán

Atlético Tucumán y Gimnasia se enfrentan, desde las 21, en el Estadio Monumental Presidente José Fierro por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El Decano solamente ganó un partido en el año, está a tres puntos del descenso y ni la llegada de Julio Falcioni como DT le cambió la cara al equipo, mientras que el Lobo viene de perder un encuentro insólito ante Independiente Rivadavia como local.

El Decano es uno de los peores equipos del año y apenas pudo ganarle a Estudiantes de Río Cuarto como local. Más allá de ese triunfo, empató tres encuentros y perdió seis, incluida la caída por 2-1 frente a Barracas Central de la fecha pasada.

Los pésimos resultados hicieron que Hugo Colace perdiera su puesto como entrenador y fue reemplazado por Julio César Falcioni, pero desde la llegada del Emperador Atlético Tucumán solo sumó un punto de seis posibles.

Por su parte, el Lobo sigue con un andar irregular en el Apertura. Venía de ganarle 2-1 a Banfield como visitante, pero la jornada pasada cayó por 3-2 contra Independiente Rivadavia en el Bosque tras ir ganando en dos oportunidades. Gimnasia tiene 14 puntos y está octavo en la Zona B, ocupando el último puesto de clasificación a octavos de final.

A su vez, el conjunto platense vivirá una situación atípica porque tanto Nelson Insfrán como Julián Kadijevic, sus dos arqueros habituales, están desgarrados. Por lo tanto, el juvenil Máximo Cabrera, de 19 años, hará su debut absoluto como profesional esta noche en Tucumán.

Si el Decano logra romper la racha y gana llegará a los nueve puntos, pero seguirá lejos de la zona de playoffs, aunque le servirá para alejarse de Newell’s que hoy estaría descendiendo por tabla anual.

De imponerse en Tucumán, el Tripero llegará a las 17 unidades y mantendrá su lugar de clasificación, pero un empate o una derrota podría dejarlo fuera si se dan otros resultados.

FORMACIONES

ATLÉTICO TUCUMÁN

Luis Ingolotti; Ignacio Galván, Clever Ferreira, Gastón Suso, Maximiliano Villa; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Javier Domínguez, Nicolás Lamendola; Franco Nicola, Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA

Máximo Cabrera; Alexis Steimbach, Gonzalo Errecalde, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Pablo Aguiar, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Maximiliano Macheroni. Cancha: Atlético Tucumán. Hora: 21 (ESPN Premium).