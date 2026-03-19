Concordia: un destino imperdible para disfrutar dos fines de semana largos llenos de aventuras

A orillas del río Uruguay, en el litoral entrerriano, se encuentra una ciudad que, a tan solo 45 minutos de vuelo desde Aeroparque (Buenos Aires), se prepara para recibir a sus visitantes con agendas especiales durante los próximos fines de semana largos de marzo y abril.

Con aroma a azahares, la ciudad de Concordia te invita a descubrir una programación variada que combina cultura, naturaleza y experiencias turísticas pensadas para disfrutar en familia o con amigos.

Del 20 al 24 de marzo, la ciudad estará completa de actividades. Podrás recorrer las cervecerías locales en el Bus Cervecerías o descubrir los rincones más emblemáticos en el Bus "Tierra Mágica de El Principito". Entre las visitas permanentes, el Castillo San Carlos revela su historia y su vínculo con El Principito, mientras que el Naranjal de Pereda muestra los primeros asentamientos y ruinas jesuíticas. Además, la ciudad invita a vivir experiencias sensoriales con “Concordia en Tus Sentidos”, a conocer la historia bajo la luz de “La Noche de las Linternas” en el Museo de Antropología; recorrer el Circuito Peatonal Histórico Arquitectónico y del City Tour, también ser parte de la música y el baile con milongas abiertas y clases de tango en el Castillo.

Por otro lado, en Semana Santa, la ciudad ofrece una agenda diversa que combina cultura, historia y entretenimiento. Los recorridos Bus Puentes de Fe y Bus 7 Iglesias permiten conocer templos e iglesias emblemáticas, mientras que el Castillo San Carlos propone experiencias literarias, recorridos de arquitectura histórica, Vía Crucis y visitas teatralizadas. En la Costanera “El Parador del Río” ofrece "Concordia en Tus Sentidos” actividades con música, gastronomía y arte a la vera del río Uruguay. Para quienes buscan aventura, el senderismo con Museo Antropología combina caminatas por entornos culturales. Además, el Bus Binacional recorre la ciudad para quienes llegan en lancha desde Salto (Uruguay), y el Bus Tierra Magica: paseo por el casco céntrico. Además los circuitos tradicionales todos los días en el Castillo San Carlos y el Naranjal de Pereda.

Experiencias y actividades para disfrutar todo el año

El Parque San Carlos, donde se encuentra el Castillo San Carlos, reúne patrimonio y naturaleza en un entorno ligado al paso del escritor y aviador Antoine de Saint-Exupéry por la ciudad. Allí, la historia de El Principito es un portal a la imaginación que invita a redescubrir su universo literario. En el mismo predio, el Naranjal de Pereda suma otra mirada sobre el pasado del lugar, recuperando parte de la historia productiva y cultural. A su vez, la Ruta Argentina del Art Nouveau propone visitas a edificios emblemáticos que reflejan este estilo arquitectónico en la ciudad. Por su parte, el Bus Turístico recorre la ciudad con circuitos guiados que conectan los principales atractivos.

Termas y bienestar

El bienestar ocupa un lugar destacado en la oferta turística de Concordia. La ciudad cuenta con tres complejos termales que combinan descanso y confort: el Complejo Termas Concordia ofrece piscinas de aguas cálidas y frías, hidromasajes y espacios de relax, mientras que las Termas del Ayuí incorporan un parque acuático para ampliar la experiencia recreativa. Las Termas Punta Viracho, por su parte, permiten disfrutar de vistas abiertas al Lago Salto Grande.

Paisajes y experiencias al aire libre

Las playas sobre el río Uruguay y el Lago Salto Grande, rodeadas de vegetación autóctona, invitan a disfrutar y a contemplar el atardecer. Además, las actividades náuticas — como paseos en Catamarán— permiten recorrer su paisaje natural. A esto se suma la pesca deportiva responsable con guía, una excelente opción para quienes buscan una experiencia en contacto con el entorno.

Para quienes buscan conectarse con la naturaleza, el turismo rural ofrece jornadas de senderismo, cabalgatas y avistaje de aves en paisajes de horizonte infinito. La aventura alcanza otro nivel con los vuelos de bautismo, una experiencia audaz que permite disfrutar de Concordia desde el aire y apreciar su belleza desde una perspectiva única.

Gastronomía y producción regional

Los sabores característicos de la región —pescado de río, citrus, miel, nuez pecán y arándanos— definen su identidad gastronómica, una ciudad donde cada plato cuenta una historia de tradición.

Una de las experiencias más enriquecedoras es recorrer los viñedos y bodegas locales, donde se puede conocer de cerca todo el proceso de producción del vino y disfrutar de degustaciones de las cepas típicas de la región, como el Tannat, Merlot y Marselan, entre otros.

Energía, historia y cultura en un solo lugar

El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande ofrece visitas guiadas gratuitas que permiten conocer de cerca esta emblemática obra binacional (Argentina–Uruguay). Durante el recorrido descubren su funcionamiento, el aporte energético y su importancia regional. La experiencia se completa con la visita al Museo y Centro Cultural Salto Grande, que combina historia, educación y paisaje.

Las propuestas culturales dentro de la ciudad se amplían con la visita a espacios tradicionales como el Museo de Artes Visuales, el Museo Regional Palacio Arruabarrena, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo Provincial de la Imagen, el Centro de Interpretación del Castillo San Carlos y Costa Ciencia, entre otro.

Con una propuesta que combina naturaleza, bienestar, patrimonio, cultura, celebraciones y actividades al aire libre para todos los gustos, Concordia se posiciona en estos próximos dos fines de semana largos como un destino ideal para disfrutar y compartir. Para más información, seguí las redes sociales de CompartiConcordia.

(Este es un espacio patrocinado)