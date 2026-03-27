Con presencia entrerriana Argentina venció con lo justo a Mauritania

El seleccionado argentino ganó en La Bombonera por 2 a 1, pero no dio un buen espectáculo.

Con presencia entrerriana y bajo la lluvia, el seleccionado argentino de fútbol superó 2 a 1 a Mauritania este viernes en un amistoso jugado en La Bombonera, como parte de la preparación para la próxima Copa del Mundo de la FIFA. El concordiense Marcos Senesi fue titular en la formación del equipo de Lionel Scaloni, que no tuvo una actuación convincente.

Enzo Fernández abrió la cuenta a los 17 minutos del primer tiempo, al definir un buscapié del lateral derecho Nahuel Molina. Nicolás Paz, de tiro libre, aumentó la ventaja con un zurdazo bajo que sorprendió al arquero Mamadou Diop, cuando se jugaban 32 minutos de la primera parte en el estadio Alberto J. Armando.

Pero más allá de la ventaja, el equipo argentino pasó sofocones contra los africanos y en varias ocasiones lo salvó Emiliano Dibu Martínez. Remates de Keita, en el primer tiempo, y Souleymane Anne, Aboubakary Koita y Maata Magassa, en el complemento, avisaron antes del descuento para la visita. Finalmente, el descuento llegó a través de Jordan Lefort, tras toparse con la pelota en el área chica.

Lionel Messi fue suplente y entró en la segunda etapa para el equipo Albiceleste, en uno de los ocho cambios utilizados y permitidos en este amistoso. También ingresaron Gabriel Rojas, Agustín Giay, Exequiel Palacios, Franco Mastantuono, Rodrigo De Paul, Giuliano SImeone y José López. El concordiense Marcos Senesi completó el partido sin ser sustituido.

El seleccionado campeón del mundo volverá a jugar este martes desde las 20.15, nuevamente en cancha de Boca, cuando reciba a Zambia en el último amistoso de esta ventana de dos partidos por la fecha FIFA. Será su despedida de la Argentina, antes de disputar la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.