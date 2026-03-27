La actividad industrial tuvo su mayor caída en los últimos 20 meses

La industria manufacturera sufrió en febrero su mayor caída interanual en 20 meses, según el relevamiento de la consultora Orlando Ferreres & Asociados. De este modo, el sector agudizó su crisis, que lo tiene como el rubro más golpeado por las políticas económicas del Gobierno.

El Índice de Producción Industrial (IPI) de Ferreres se derrumbó -7,9% respecto de febrero de 2025. Se trató así de la peor variación desde junio de 2024.