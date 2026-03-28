La Unión ganó en Venado Tuerto y ocupó el cuarto lugar

Como visitante, La Unión sufrió, pero se llevó un valioso triunfo ante Centenario.

En el estadio Mateo Migliore de Venado Tuerto, La Unión de Colón visitó a Centenario de esa localidad. Fue en el marco del cierre de la actividad correspondiente a la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Los árbitros del juego fueron José Domínguez y Florencia Benzer.

El conjunto colonense comenzó el juego a puro gol y sacó una buena distancia de su contrincante en el desarrollo de los primeros diez minutos. Con el parcial de 26-18 a su favor se permitía soñar con liquidar el duelo temprano.

Esa ilusión creció en el desarrollo del segundo cuarto, ya que, aunque las diferencias fueron más escuetas, el conjunto entrerriano continuó sacando diferencias en el tanteador. Parcial de 23-20 y La Unión se fu eganando al descanso por 49-38.

Pero llegó la reacción. Con 30 puntos en el tercer parcial y una ventaja de 18 tantos entre un equipo y otro, Centenario pasó a ganar el juego e incluso a hacerlo con una valorable distancia de siete tantos. El marcador hacia el último descanso favorecía al anfitrión por 68-61.

El cimbronazo de lo ocurrido en el tramo anterior levantó las defensas del equipo de Martín Guastavino, que en el último parcial solo permitió ocho puntos en contra y acabó imponiéndose por 17-8. Con ese parcial, el marcador final quedó en 78-76 para el Rojo.

Con la victoria, cimentada en las destacadas actuaciones de Matías Caire (20 puntos) y Gonzalo Romero (15 puntos y 15 rebotes), el equipo de Guastavino se quedó con el cuarto lugar y evitó jugar la primera ronda de eliminación directa, además de contar con ventaja de localía en la próxima instancia.

-SÍNTESIS-

Centenario 76-78 La Unión.



Parciales: 18-26 // 38-49 (20-23) // 68-61 (30-12) // 76-78 (8-17).



Formaciones:

CENTENARIO (76)

*Gaspar Ruiz: 10pts, 4rbs, 6as, 2rec.

*Manuel Gómez: 13pts, 5rbs, 4as, 1rec, 4per.

*Tirrell Brown II: 19pts, 3rbs, 1per, 1ta.

*Lucio Castellani: 7pts, 7rbs, 4as, 2rec.

*Matías Aristu: 3pts, 2rbs, 2as, 2per.

Jeremías Cardona: 9pts, 1rb, 2as.

Farid Celador: 12pts, 7rbs, 1per, 1ta.

Laureano Zalio: 1as.

Juan Jordan: 3pts, 1rb, 1as.

DT: Fernando Aguilar.



LA UNIÓN (78)

*Lucio Longoni (x): 9pts, 6rbs, 1as, 1rec, 1per.

*Álvaro Merlo: 3rbs, 9as, 1rec, 3per.

*Gonzalo Romero: 15pts, 15rbs, 3as, 1rec, 2per.

*Matías Caire: 20pts, 2per.

*Guido Cabrera: 3pts, 5rbs, 5as, 1rec, 2per.

Nicolás Henriques: 11pts, 2rbs, 1as, 2rec, 1ta.

Valentino Salamone: 6pts, 2rbs.

Rodrigo Acuña: 14pts, 5rbs, 1as.

DT: Martín Guastavino.



*Inicialistas.



(x): Excluido.



Árbitros: José Domínguez - Florencia Benzer.



Estadio: Mateo Migliore.