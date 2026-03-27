En el año 2022 fui convocado a participar del proyecto de Javier Milei Presidente. En ese momento me encontraba abocado a mi trabajo privado, llevando a cabo nuestros proyectos e intentando ganarnos el pequeño mercado local, en las 2 empresas pymes que manejo. Ya no tenía las ilusiones de colaborar en hacer una ciudad mejor, que tanto tiempo rondaron por mi cabeza, para lo que tanto me repare, estudie y me profesionalice.

Se volvió a encender la llama y tras lo cual decido ingresar a ese incipiente grupo que veía en Milei una posibilidad para el país, sin advertir que en realidad veían una posibilidad para ellos mismos.

Al ver actitudes que nada tienen que ver con el altruismo político, decidí “enfriar” mi participación y evitar encuentros y fotos con los responsables y fervientes colaboradores que cada día eran más.

Hasta que se produjo el quiebre y mi salida del espacio local, aunque seguí apoyando al candidato Milei, mientras lo fue, y también continué haciéndolo hasta nuestros días.

En aquel grupo estaban (entre otros):

Salinas: actual diputada provincial, que salió del espacio la misma noche de las elecciones.

Baéz: Concejal que ingresó por LLA, hoy es aliado del PJ y adversario político del gobierno nacional, al cual critica a diario en redes.

Etchevehere: que desconocía los más elementales códigos de la política, sin proyecto y sin gastar un solo peso de su bolsillo, termino suplicando un puestito en ANSES, del que luego fue despedido.

Podría seguir con otros nombres y comentando escándalos dignos de un circo. Todos ellos fracasados en su accionar particular, gente de baja preparación que no merece estar ocupando tan honorables cargos.

Pasó el tiempo y, salvo honrosas excepciones, todos ya fueron eyectados del espacio, y agradezco a mi intuición el haber provocado mi salida, el tiempo me dio la razón.

(*) Operador de turismo.