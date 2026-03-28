Franco Colapinto terminó 15º en la clasificación de la Fórmula 1 en Japón

Este sábado por la madrugada se desarrolló la clasificación del Gran Premio de Suzuka, en Japón, en el marco de la tercera fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. En ese contexto se dio la participación del argentino Franco Colapinto, que con su Alpine A526 buscó mejorar el rendimiento respecto a los entrenamientos.

En la última práctica, el argentino terminó en el 17º lugar con la preocupación de haber quedado lejos de Pierre Gasly, su compañero. El francés hizo un tiempo que fue casi siete décimas mejor que el del argentino, que además experimentó por primera vez en el circuito japonés.

En la clasificación de este sábado por la madrugada, Colapinto logró superar el primer corte de la clasificación con un tiempo de un minuto, 30 segundos y 931 milésimas. En esta etapa quedaron fuera Lance Stroll, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Oliver Bearman y Alex Albon.

El argentino superó esta etapa como el 16º clasificado, pero hubo margen de mejora y en la siguiente etapa clasificatoria marcó un tiempo que fue tres décimas más rápido: un minuto, 30 segundos y 627 milésimas. No le alcanzó para avanzar a Q3, pero le sirvió para ser más veloz que Carlos Sainz y acabar en el 15º lugar.

Junto al argentino y Sainz, en esta etapa quedaron afuera Liam Lawson, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon y Max Verstappen.

En el último corte clasificatorio, el compañero de Colapinto, Pierre Gasly, acabó en el séptimo lugar con un tiempo de un minuto, 29 segundos y 691 milésimas, con lo que fue casi un segundo más rápido que el argentino.

El ganador de la clasificación fue Kimi Antonelli, que es gran candidato a quedarse con el Gran Premio. Lo hizo con un tiempo de un minuto, 28 segundos y 778 milésimas. Lo siguieron George Russell y Oscar Piastri en el podio de la clasificación.

Con el ordenamiento ya definido, solo queda la carrera por delante. Los pilotos se medirán en el autódromo japonés a partir de las 2 de la mañana del domingo (hora de Argentina). Allí se determinará quién es el tercer ganador de la temporada.