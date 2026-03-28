Central Entrerriano ganó y cerró como escolta en la Conferencia Sur

Este viernes por la noche hubo cita en el estadio José María Bértora, en el marco de la Liga Argentina de Básquet. Por la Conferencia Sur, Central Entrerriano recibió a Ciclista de Junín en el último partido de la fase regular para ambos elencos.

Durante el desarrollo del primer cuarto no se vio la previsible diferencia que existe entre ambos equipos dentro de la tabla de posiciones. El conjunto gualeguaychuense apenas pudo sacar distancias durante el primer cuarto y acabó imponiéndose por 23-22. Aunque la distancia no haya sido grande, se marcó una tendencia: el conjunto entrerriano no bajaría de los 20 puntos.

En el segundo tramo se dio la producción más baja en puntos de la visita (14), con lo que el anfitrión pudo tomar distancia. Con un parcial que acabó 20-14, el equipo de Martín Pascal se retiró al descanso más prolongado imponiéndose por 43-36.

En el retorno a la cancha volvió a darse una mayor paridad en el desarrollo y apenas un triple de diferencia hubo en la producción ofensiva de ambos equipos. Fue 24-21 el parcial para la victoria de Central Entrerriano por 67-58 hacia el último descanso.

Desatado, en el tramo final el Rojinegro fue más contundente en ataque que en el resto de la noche y por eso tomó distancia de siete puntos en el desarrollo del cuarto. Parcial de 28-21 para una inapelable victoria por 95-79 que le permitió destacarse a Aquiles Montani Wortzel con 18 puntos.

Con el triunfo, Central Entrerriano es uno de los cuatro equipos que se adelantó de fase, ya que terminó en el segundo puesto. Delante terminó Provincial y por detrás acabaron Lanús y La Unión.

-SÍNTESIS-

Central Entrerriano 95-79 Ciclista.



Parciales: 23-22 // 43-36 (20-14) // 67-58 (24-21) // 95-79 (28-21).



Formaciones:

CENTRAL ENTRERRIANO (95)

*Cristian Pérez: 8pts, 2rbs, 3as, 2rec, 3per.

*Lautaro Pividori: 8pts, 4rbs, 4as, 1rec, 1ta.

*Aquiles Montani Wortzel: 18pts, 3rbs, 1per, 1ta.

*Johu Castillo Borja: 15pts, 5rbs, 1as, 1per, 1ta.

*Nicolás Reynoso (x): 13pts, 3rbs, 3as, 4rec, 1per.

Marcos Panozzo: 5pts, 3rbs, 2rec.

Tomás Caballero: 5pts.

Juan Siboldi: 12pts, 5rbs, 2as, 1per.

Mario Ghersetti: 3pts, 4rbs, 1per.

Cristian Zenclussen: 6pts, 3rbs, 3as, 2rec, 3per.

Benjamín Lado: 2pts, 1as.

Augusto Portela: ---.

DT: Martín Pascal.



CICLISTA (79)

*Piero Di Prinzio: 8pts, 2rbs, 5as, 1rec, 4per.

*Franco Lombardi: 2pts, 3rbs, 1as, 1rec, 1per.

*Juan Larraza: 8pts, 5rbs, 1as, 1rec, 1per.

*Damián Tintorelli: 19pts, 7rbs, 1as, 1rec, 1per.

*Erick Mecías: 2pts, 3rbs, 3as, 2rec, 2per.

Pedro Recalt Figueroa: 2pts, 1rb, 1per.

Samuel Villa Toro: 14pts, 5rbs, 1per.

Salvador Baracat: 10pts, 1rb.

Francisco Pagura: 2rbs, 1as, 2per.

Tomás Pereyra: 9pts, 4rbs, 1as, 2rec, 2per.

Álvaro Saucedo Acosta: 5pts, 2rbs, 3as.

DT: Julián Pagura.



*Inicialistas.



(x): Excluido.



Árbitros: Martín Pietromónaco - Romina Morales Ibarra.



Estadio: José María Bértora.