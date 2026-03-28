Copa Argentina: este sábado juegan Racing y San Martín de Formosa

En la edición de 2023, Racing se impuso por 3-1 ante el conjunto formoseño.

Sin fútbol de Primera División por la disputa de los amistosos de la selección argentina, este fin de semana habrá duelos por Copa Argentina. Este viernes se dieron las victorias de Independiente y Belgrano de Córdoba; mientras que este sábado será turno de enfrentarse para Racing y San Martín de Formosa.

El partido se disputará en el estadio Florencio Sola, perteneciente a Banfield, a partir de las 21.15 y con el arbitraje de Andrés Gariano. Debe recordarse que en la Copa Argentina no se utiliza el VAR, por lo que no habrá responsable para tal función. La transmisión será de TyC Sports.

El que llega como candidato a este duelo por los 32avos de final del certamen es Racing, ya que juega en la Liga Profesional. El equipo de Gustavo Costas viene de ganarle a Belgrano por 2-1 en el marco de la duodécima fecha del torneo y suma 18 puntos, con los que está cuarto en la Zona B.

Pensando en la triple competencia, Costas realizará rotación en el equipo. A la disputa del torneo de Primera División pronto se le sumará el inicio de la Copa Sudamericana y al entrenador de la Academia le resulta prioritario cuidar las cargas de sus futbolistas.

Frente a este panorama y a la convocatoria de algunos de sus jugadores para participar con sus selecciones de la ventana propuesta por la FIFA es que se espera que varios nombres del equipo titular sean alternativos.

De confirmarse lo trabajado, el equipo iría con: Matías Tagliamonte; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Alan Forneris, Santiago Sosa; Adrián Fernández, Matko Miljevic, Tomás Conechny; Adrián Martínez.

En frente habrá un equipo que es habitual candidato en el Torneo Federal A. En la última edición, el equipo ahora dirigido por Marcelo Rubino llegó a las instancias definitorias del torneo. Esto no quita que se trata de un equipo de la tercera división que llega de punto a este encuentro.

En el arranque del Federal A, San Martín venció al debutante Defensores de Puerto Vilelas (le ganó el ascenso a Juventud Unida de Gualeguaychú) por 2-1. El arranque positivo le permitirá hacer un desgaste superior en el duelo por Copa Argentina.

Para este encuentro, Rubino convocó a: Gian Alegre, Alejandro Aquino, Nelson Asatt, Alejandro Benítez, Marcelo Bobadilla, Guillermo Calermo, Lautaro Ceratto, Oscar Chiquichano, Emanuel Cuevas, Blas Finardi, Agustín Griego, Kevin Humeler, Ramón Ledesma, Dylan Leiva, Alexis López, Ariel Lucero, PatricioMorichi, Gervasio Núñez, Oscar Piris, Mauro Sergiejuk, RIcardo Tapia, Ariel Vega y Lautaro Velasco.

Entre esos nombres destacan las presencias de Griego y Sergiejuk, con pasado en Gimnasia de Concepción del Uruguay y Defensores de Pronunciamiento, respectivamente. Entre ellos saldrá el elenco titular con el que San Martín buscará la épica en Buenos Aires.