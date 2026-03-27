Una mujer herida y una sospechosa detenida tras una agresión a balazos en la zona este de Paraná

Una violenta escena sacudió el mediodía de este viernes en la ciudad de Paraná. Una mujer resultó herida tras recibir al menos un disparo en la intersección de calles Pedro Londero y Francia, un hecho que generó conmoción entre vecinos y transeúntes de la zona.

De inmediato, se desplegó un operativo policial y de emergencias. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde se confirmó que se encuentra fuera de peligro tras recibir atención médica.

En paralelo, efectivos policiales lograron detener en el lugar a la presunta autora del ataque, quien quedó a disposición de la Justicia.

El episodio ocurrió en pleno mediodía, en una zona transitada, lo que provocó alarma y preocupación en la comunidad. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar los motivos detrás del violento ataque.

Con información de Reporte 100.7