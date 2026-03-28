JAF desembarca en Paraná con un show eléctrico y repaso por sus grandes clásicos

El histórico guitarrista y cantante Juan Antonio Ferreyra, más conocido como JAF, se presentará este sábado en Paraná con su formación completa en un recital que promete un recorrido por los grandes clásicos del rock y el blues nacional.

La cita será este sábado a las 21, en el Teatro 3 de Febrero, uno de los escenarios más representativos de la capital entrerriana, donde el músico llegará con su “full band” para desplegar un show cargado de potencia y trayectoria. Las entradas pueden adquirirse tanto en boletería como de manera online en Gradatickets, con opciones de pago en cuotas.

Referente indiscutido del género, JAF inició su camino en la música desde muy joven, pero alcanzó notoriedad nacional al integrar Riff junto a Pappo y Vitico, en una etapa clave del heavy metal argentino. A partir de allí, consolidó una extensa carrera solista que se mantiene vigente, con más de una decena de discos editados y un estilo inconfundible que combina virtuosismo en la guitarra y una voz potente.

En su regreso a Paraná, el artista presentará un repertorio que incluirá sus canciones más emblemáticas junto a temas de su último trabajo discográfico, “Nocivo”, en una noche pensada para reencontrarse con una de las figuras más influyentes del rock nacional y disfrutar de un show atravesado por riffs, clásicos y energía en vivo.