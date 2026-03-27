¿Cómo derrotamos la reforma jubilatoria de Frigerio y que no pase lo del IOSPER?

Para darle un marco a la reforma jubilatoria que impulsa Frigerio, debemos decir primero, que el gobernador se excusa en que la “Caja es deficitaria”, lo que es una simple variante del “no hay plata” de Milei.

Lo que ocultan ambos, es que son los principales responsables de la falta de recursos en el país y nuestra provincia, por su política de ajuste brutal que está generando una recesión terrible, caída del consumo y la recaudación, principalmente por la pérdida salarial y de jubilaciones como también de todas las partidas presupuestarias relacionadas con garantizar algún derecho, sea en salud, educación, discapacidad, vivienda y un larguísimo etc.

Para ejemplificar más claramente esto, podemos recordar que Frigerio manda a votar en el Congreso, los presupuestos nacionales de ajuste, las reformas y leyes que son causantes de la recesión que vivimos.

Pero viniendo a temas más domésticos, el mismo gobernador que paga bonos miserables en negro que desfinancian la Caja dice que “la Caja es deficitaria”.

Ahora bien, una vez socializados los borradores de la reforma, no quedan dudas de su claro contenido regresivo, aunque se lo quiera disimular con maniobras discursivas de supuestas garantías de derechos.

En concreto, Frigerio pretende:

Quitar la movilidad automática desenganchando la jubilación del salario del activo, al crear un nuevo índice de movilidad similar al de ANSES, - aumentar la edad (60 y 65 años) y los años de aporte de 30 a 35 para la jubilación ordinaria

en cuanto a los Regímenes Especiales como los de Salud y Educación, pretende reducir el Haber Inicial jubilatorio al cambiar la forma de cálculo, y mantener el aporte “solidario” del 19 % ya como jubilado, hasta alcanzar la edad ordinaria (60 y 65 años). Liquida en concreto estos regímenes especiales lo que obligará a trabajar más años y a un aumento de la Edad en los hechos.

Con estos borradores, Frigerio y sus funcionarios están impulsando la política ya clásica del “Divide y reinarás”, iniciando una ronda de negociaciones con los distintos sindicatos, con el claro objetivo de acordar la reforma con los que pueda, dividiendo así, a los trabajadores de los distintos sectores para que no haya una resistencia organizada, contundente y en unidad.

En este cuadro, desde el PARTIDO OBRERO decimos con claridad que no podemos poner ninguna expectativa en la Legislatura provincial. Sabemos que Frigerio, cuando nos robó el IOSPER, contó con mayoría en ambas Cámaras, gracias al apoyo del peronismo que con las maniobras legislativas habituales, como las abstenciones de las Senadoras Miranda y Domínguez, le permitieron al gobernador alcanzar el número para crear la OSER.

Al igual que lo ocurrido en el Congreso Nacional con la Ley Bases, la Reforma Laboral y tantas otras leyes antiobreras impulsadas por Milei y sus aliados, el peronismo siempre termina aportando lo necesario para que las leyes se aprueben, sea con abstenciones, ausencias, dando quórum o directamente votando a favor.

Estos legisladores,no son traidores o vendidos a Frigerio o Milei, por el contrario, son fieles y consecuentes con la clase capitalista a la que representan. Clase capitalista que quiere seguir haciendo fabulosos negocios con la salud a costa de sangrar a las obras sociales como el IOSPER y convertir las jubilaciones en una asistencia a la vejez.

Por eso, ningún dirigente peronista se puso colorado, cuando semanas después de lo ocurrido con IOSPER, compartían con la mismísima Senadora Nancy Miranda, el cierre de campaña de Bahl, Michel y Marclay.

Por todo esto, creemos que no debemos poner expectativas en los legisladores de los distintos bloques. Esta reforma previsional se puede derrotar si avanzamos en la organización y movilización de todos los sectores perjudicados. Necesitamos ganar las calles de forma inmediata.

Desde el Partido Obrero, nos parece fundamental que las organizaciones gremiales convoquen a asambleas y plenarios de delegados conjuntos, uniendo a trabajadores activos y jubilados de los distintos sectores de la administración provincial.

Es urgente discutir un plan de lucha en unidad y progresivo, con movilizaciones, paros y cortes, planteando con claridad que si Frigerio insiste con el proyecto, tendremos que terminar en la huelga general. Esta es la herramienta más fuerte que tenemos los trabajadores en la lucha por nuestros derechos y para construirla necesitamos debatir y organizarnos colectivamente y en unidad.

Es claro, que son las centrales sindicales CGT y CTAs de Entre Ríos las que deben jugar un papel en la organización del plan de acción conjunto de todos los sectores,

Saquemos conclusiones de lo ocurrido en este último tiempo, para que no nos pase con la reforma previsional, lo que ya nos pasó con el IOSPER. Estamos a tiempo de ponernos de pie.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, ponemos todo nuestro esfuerzo desde los lugares en que intervenimos, para que esta Reforma no pase. Nuestro planteo es claro: la reforma no debe discutirse, debe rechazarse porque es totalmente regresiva y nos quitará derechos históricos que costó décadas conseguir.

(*) referente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda de Entre Ríos y ex candidato a Intendente de Concepción del Uruguay analiza dos de las iniciativas más significativas del gobierno provincial