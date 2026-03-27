Este sábado se realizará el 6° Festival Callejero por la Memoria

La Asociación Civil Barriletes llevará a cabo este sábado 28 de marzo la sexta edición del Festival Callejero por la Memoria, un encuentro cultural y comunitario que tendrá lugar en calle Courreges, entre Montevideo y Paraguay, a partir de las 18. La iniciativa se propone ocupar el espacio público con una multiplicidad de expresiones locales para reivindicar los conceptos de Memoria, Verdad y Justicia.

Con expresiones como muestras fotográficas, ferias de fanzines, talleres y momentos musicales, la organización busca mantener en vigencia el reclamo de Nunca Más al terrorismo de Estado y a la censura cultural.

Cronograma de actividades

18 - Apertura del Festival en calle Courreges 418.

18 - Inicio de muestras fijas: Resistencia. Mujer, tierra, maternidad (Solidaridad con Palestina), El pañuelo de Taty Almeida y Archivo 25 años de Barriletes.

18 - Apertura de FA! Feria Autogestiva de fanzines, revistas, libros y editoriales (Proyecto Toda Persona).

18 - Taller de construcción de pañuelos en cerámica a cargo de Taller Memby.

18:30 - Actividad para infancias Cuentan que cuentan a cargo de la Biblioteca Popular Caminantes.

19 - Presentaciones musicales en vivo: Nazareno Moreno y Esteban RL.

19:30 - Actuación del Elenco de la Escuela Municipal de Danza (Dirección: Gonzalo Siandra, Priscila Peralta y María Eugenia Brown).

20:15 - Presentación musical de La Mazorca (Lisandro Rocha, Berenice Rey y Santiago Salva).

21 - Presentación de la banda La Centella (Cortés, Wingeyer, Bruselario, González, Zitelli, De León, Ortiz y Papini).

21:45 - Show de la banda Pequeños Seres (Baridon, Portillo, Balbuena, Solaro, La Barba y Luque).

22:30 - Set de video en vivo con técnica de mapping a cargo de Desidee-VJ.

23:15 - Cierre musical con Akanacio DJ.