Conflicto laboral en el Parque Industrial de Gualeguaychú: denunciaron ocho despidos en Laboratorios Pyam

Un conflicto laboral se desató en la empresa Laboratorios Pyam, ubicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú, tras el despido de ocho trabajadores que derivó en un paro total de actividades y la intervención del Sindicato de Químicos y Petroquímicos.

El prosecretario gremial, Martín Gómez, explicó a R2820 que el conflicto comenzó el pasado 31 de marzo, “cuando el CEO de la compañía, se comunicó telefónicamente con algunos empleados para informarles que estaban despedidos y que no debían presentarse a trabajar al día siguiente”.

“Automáticamente la gente despedida avisó a la comisión interna, los delegados nos avisaron a nosotros y dimos la directiva de que se presentaran igual a trabajar porque no había nada fehaciente que indicara lo contrario”, detalló Gómez.

Sin embargo, el 1° de abril, cinco trabajadores que acudieron a cumplir su turno habitual -de 6 a 14 horas- no pudieron ingresar a la planta. “Desde Recursos Humanos les informaron que tenían prohibido el ingreso porque estaban despedidos”, indicó el dirigente, quien se trasladó al lugar y encabezó una asamblea con el resto del personal.

En ese encuentro, los trabajadores resolvieron no iniciar las tareas y declarar un paro total en las dos plantas de la empresa -Pyam 1 y Pyam 2- hasta que se reviertan las cesantías. “En total son ocho despidos: cinco que no pudieron ingresar ese día y tres que están con licencia médica, incluso uno que se recuperaba de una operación de rodilla. Se los despide aludiendo al art. 247 de la Ley. Quieren pagar el 50% de la indemnización y en cuotas”, precisó Gómez.

El sindicato presentó ese mismo día una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, solicitando una intervención urgente. Un inspector se hizo presente en el lugar y constató que la empresa había impedido el ingreso de los operarios, hecho que quedó asentado en un acta.

No obstante, desde el gremio manifestaron su malestar por los tiempos administrativos. “Pedimos que se aceleren los plazos por la gravedad del caso, pero nos dijeron que debíamos respetar los tiempos legales”, señaló Gómez.

Finalmente, este martes se notificó la realización de una audiencia virtual para el próximo 13 de abril a las 9. Desde el sindicato vuelven a cuestionar la modalidad ya que “no es la primera vez que nos dan audiencias virtuales. Todos saben que en una audiencia virtual es muy difícil llegar a un acuerdo. El 99% de las soluciones se logran de manera presencial”, afirmó el dirigente, quien además deslizó dudas sobre la voluntad de las autoridades de resolver el conflicto.

Mientras tanto, los trabajadores mantienen la medida de fuerza y permanecen fuera de la planta junto a los despedidos. “La decisión es sostener el paro hasta que esta situación se solucione. Estamos a la espera de que el Ministerio intervenga como corresponde”, concluyó Gómez.