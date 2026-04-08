Tan Biónica presenta su nuevo álbum y sus grandes clásicos al Estadio 15 de Abril

La banda de pop rock Tan Biónica se presentará en la ciudad de Santa Fe este sábado 11 de abril a las 21, en el marco de su gira denominada El Regreso. El concierto tendrá lugar en el Estadio 15 de Abril del Club Atlético Unión, ubicado en la intersección de Boulevard Pellegrini y Avenida López y Planes, marcando el retorno del grupo a la capital santafesina tras una década de ausencia.

Este evento tiene como propósito la presentación oficial del nuevo material discográfico de la agrupación ante el público de la región litoral. La fecha adquiere una relevancia institucional para la ciudad, ya que además de la importancia musical del reencuentro, significa la vuelta de los espectáculos de gran escala al estadio del club tatengue.

El eje de la noche estará puesto en el estreno de las canciones de su flamante álbum de estudio, titulado también El Regreso, un trabajo que incluye colaboraciones de artistas de renombre como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y la banda Airbag.

Según los detalles brindados por la producción, el concierto contará con una puesta en escena de gran magnitud, diseñada para acompañar un repertorio que equilibrará las composiciones nuevas con los clásicos que definieron la trayectoria del grupo.

Esta presentación en Santa Fe se realizará pocas semanas antes de los conciertos programados en el Estadio Vélez de Buenos Aires, previstos para finales del mismo mes de abril.

Tan Biónica atraviesa una etapa de consolidación tras su regreso a los escenarios en 2023 con el tour La Última Noche Mágica, el cual registró ventas superiores a los 500 mil tickets en Latinoamérica y España después de un receso de ocho años. La banda es considerada una de las más influyentes de la escena del pop rock argentino en las últimas décadas.

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