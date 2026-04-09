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Ley de glaciares: cómo votaron los diputados nacionales entrerrianos

09 de Abril de 2026 - 07:35

Los diputados nacionales entrerrianos votaron la nueva Ley de Glaciares. El proyecto obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, mientras que hubo 5 legisladores ausentes. El resultado reflejó la fuerte polarización en torno a la iniciativa, que fue respaldada por los bloques aliados al oficialismo y rechazada por la mayoría de la oposición y los diputados de fuerzas de izquierda.

La reforma modifica los criterios de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, otorgando mayor potestad a las provincias para definir, mediante estudios técnicos propios, qué áreas quedan sujetas a resguardo y cuáles pueden habilitarse para actividades como la minería. El texto sancionado precisa la definición de los espacios protegidos y permite avanzar en la explotación de recursos minerales en zonas que, según evaluaciones provinciales y la posición oficialista, no cumplen funciones hídricas relevantes. No consideran lo mismo geólogos, grafólogos, ambientalistas, y dirigentes de la oposición.

A continuación, se puntualiza cómo votaron los diputados nacionales por Entre Ríos.  Los legisladores de La Libertad Avanza y aliados se pronunciaron a favor de la iniciativa del Gobierno, mientras que el bloque del justicialismo rechazó la reforma legislativa.

  1. Alicia Fregonese (bloque Pro). Votó positivamente por la reforma.
  2. Darío Schneider (bloque UCR). Votó a favor de la iniciativa del Gobierno nacional.
  3. Francisco Morchio (bloque LLA). Votó a favor de la ley.
  4. Andrés Lauman (bloque LLA). Votó positivamente.
  5. Beltrán Benedit (bloque LLA). Votó a favor de la reforma.

Se opusieron los diputados justicialistas:

  1. Guillermo Michel. Voto negativo
  2. Gustavo Bordet. Rechazó la iniciativa.
  3. Marianela Marclay. Rechazó la iniciativa.
  4. Blanca Osuna. Votó en contra de reforma. 

(Con información de Infobae)

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