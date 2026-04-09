Ley de glaciares: cómo votaron los diputados nacionales entrerrianos

Los diputados nacionales entrerrianos votaron la nueva Ley de Glaciares. El proyecto obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, mientras que hubo 5 legisladores ausentes. El resultado reflejó la fuerte polarización en torno a la iniciativa, que fue respaldada por los bloques aliados al oficialismo y rechazada por la mayoría de la oposición y los diputados de fuerzas de izquierda.

La reforma modifica los criterios de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, otorgando mayor potestad a las provincias para definir, mediante estudios técnicos propios, qué áreas quedan sujetas a resguardo y cuáles pueden habilitarse para actividades como la minería. El texto sancionado precisa la definición de los espacios protegidos y permite avanzar en la explotación de recursos minerales en zonas que, según evaluaciones provinciales y la posición oficialista, no cumplen funciones hídricas relevantes. No consideran lo mismo geólogos, grafólogos, ambientalistas, y dirigentes de la oposición.

A continuación, se puntualiza cómo votaron los diputados nacionales por Entre Ríos. Los legisladores de La Libertad Avanza y aliados se pronunciaron a favor de la iniciativa del Gobierno, mientras que el bloque del justicialismo rechazó la reforma legislativa.

Alicia Fregonese (bloque Pro). Votó positivamente por la reforma. Darío Schneider (bloque UCR). Votó a favor de la iniciativa del Gobierno nacional. Francisco Morchio (bloque LLA). Votó a favor de la ley. Andrés Lauman (bloque LLA). Votó positivamente. Beltrán Benedit (bloque LLA). Votó a favor de la reforma.

Se opusieron los diputados justicialistas:

Guillermo Michel. Voto negativo Gustavo Bordet. Rechazó la iniciativa. Marianela Marclay. Rechazó la iniciativa. Blanca Osuna. Votó en contra de reforma.

(Con información de Infobae)