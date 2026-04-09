Básquet: Recreativo superó a Sionista y dio un paso importante

Recreativo le ganó por 78 a 61 a Sionista, en el marco de una nueva jornada de la Zona A de la Conferencia Litoral de la Liga Federal de Básquet. el Bochas consiguió su primera victoria en su cancha, luego de dos traspiés seguidos.

Facundo Mackinnon con 22 puntos y 19 rebotes fue la gran figura del partido. Pablo Bogado y Facundo Buffa aportaron 12 puntos cada uno. En Sionista, en tanto, Dante Redes terminó con 14 unidades, consigna Paraná Deportes.

Para los dos equipos, este partido se presentaba como una gran oportunidad de sumar a lo grande. Recreativo para ganar en casa y con su gente y sumar una victoria tan necesaria como importante. Sionista tenía la chance de subirse a la punta y quedar solo en lo más alto del grupo, algo que no consiguió.

El Bochas marcó la diferencia en el primer y último cuarto, aunque justificó el triunfo en el trabajo realizado a lo largo de todo el partido. Un parcial de 20 a 12 en los primeros 10 minutos le dio la confianza de saber que estaba en el camino correcto.

Sionista se vio superado y no pudo mostrar su mejor versión. Recién en el tercer cuarto pudo despegar mejor su juego (ganó 19 a 15). Pero cuando la visita intentó achicar margen (51 a 42), Recreativo reaccionó rápido y sacó a relucir su mejor juego. Un 27 a 19 en el último parcial liquidó de antemano el encuentro.