Con Hugo Alconada Mon continúa este viernes el Ciclo de Charlas Periodísticas de ANÁLISIS

Con la presencia del periodista y escritor Hugo Alconada Mon (La Nación), que brindará una charla titulada “Periodismo, investigación y las reacciones del poder”, prosigue este viernes 10 de abril la edición 2026 del Ciclo de Charlas de ANÁLISIS. La actividad será a las 20 en el octavo piso del hotel Howard Johnson Mayorazgo en Paraná.

El ciclo se inició la semana pasada, con Reynaldo Sietecase (Radio con Vos y Ahora Play).

El 23 de mayo, en tanto, será el turno de Mariel Fitz Patrick (Infobae) y Hernán Capiello (La Nación) que hablarán de “Justicia, poder y política”.

Luego, el 19 junio, Germán de los Santos (La Nación) llegará para presentar su libro Niños sicarios.

Como es habitual desde hace más de una década, la agenda del ciclo se extenderá hasta fin de año.

Las charlas se realizan en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo, organizadas por ANÁLISIS, Canal 9 Litoral y Radio Plaza, con entrada libre y gratuita.