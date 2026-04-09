“Buscaremos un técnico que conozca la categoría”, dijo Bruffal

Adrián Bruffal habló de la salida de Rubén Darío Forestello y también de su posible sucesor.

En diálogo con el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Adrián Bruffal, presidente de Patronato, se refirió a la salida del Yagui Forestello como entrenador. “Fue de común acuerdo, eso quiero remarcarlo. Las partes entendimos que no se encontró el equipo en estas fechas y, en función de eso y las necesidades deportivas, se decidió dar por finalizado el ciclo”.

Y aclaró: “Con Forestello hicimos un contrato que cuando se cortara el vínculo se terminaba la relación en cuanto a salarios”.

En cuanto al sucesor del Yagui, el mandamás de Patrón contó: “Hoy (por este jueves) tenemos reunión de comisión directiva y comenzaremos a evaluar a los posibles candidatos para reemplazar al Yagui”.

A lo que añadió: “Tenemos sobre la mesa un abanico de entrenadores que están a disposición, los analizaremos y buscaremos al que creemos el mejor para el club”.

Enseguida aclaró que “lo de Marcelo Candia también es materia de evaluación, los analizaremos en conjunto con la comisión directiva que decisión tomar. Él ha trabajado muy bien en estos y tenemos que analizar esta chance, lógicamente”.

Sobre el mismo tema expresó: “Nos vamos a tomar el tiempo necesario para la decisión, eso está claro y lo haremos en función de las necesidades deportivas donde estamos anteúltimos”.

E insistió: “Necesitamos buscar a alguien que se encuadre más que nada en el proyecto del club, sobre todo a alguien que conozca la categoría”.

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