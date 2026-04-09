Rosatti irrumpió en el Consejo de la Magistratura y pidió consenso para reformar los concursos

El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, participó de manera sorpresiva en una reunión clave donde se comenzó a debatir la modificación del Reglamento de Concursos para la selección de magistrados. El encuentro reunió a las comisiones de Reglamentación y de Selección, que analizarán distintas propuestas, entre ellas la impulsada por el máximo tribunal.

La iniciativa de la Corte lleva también las firmas de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y busca introducir cambios en el mecanismo de designación de jueces, un punto central en el funcionamiento del sistema judicial.

Aunque no integra formalmente ninguna de las comisiones, Rosatti decidió acercarse al encuentro para respaldar el inicio del debate y destacar la rapidez con la que el Consejo abordó el tema. “Quería hacerme presente para agradecerles especialmente a ustedes como consejeros, a los letrados, a los empleados, el hecho de que hayan generado esta reunión conjunta sobre un tema relevante”, expresó.

En ese sentido, valoró que el organismo ya venía trabajando sobre distintas propuestas y remarcó la importancia de los aportes acumulados: “Hay muy valiosos proyectos oportunamente planteados por consejeros y consejeras, algunos con mandato vigente y otros que no están más”.

El titular del cuerpo también defendió la propuesta del máximo tribunal, aunque dejó abierta la posibilidad de modificaciones. “La Corte ha hecho una propuesta que creo que tiene elementos valiosos que sin duda serán enriquecidos por la opinión de todos ustedes”, afirmó.

Rosatti puso el acento en la necesidad de construir acuerdos amplios dentro del organismo. “Creo que hay muchos puntos de contacto entre todas las propuestas. Vamos a trabajar con la opinión de las organizaciones no gubernamentales que han pedido intervención y la dinámica propia de un órgano colegiado en el que se busca permanentemente el consenso entre todos”, sostuvo.

Antes de retirarse —en medio de su agenda en la Corte Suprema— insistió en la necesidad de avanzar en una definición consensuada: “Vamos a trabajar y trabajar mucho para tomar la mejor decisión posible”.

La reunión había comenzado minutos antes bajo la conducción de los consejeros Alberto Lugones, titular de la Comisión de Reglamentación, y María Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección. Participaron también el representante del Poder Ejecutivo, Santiago Viola; los jueces Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero; los abogados César Grau, Alberto Maques y Álvaro González; el académico Guillermo Tamarit y la diputada Vanesa Siley.

Al abrir el encuentro, Lugones subrayó la relevancia del debate y anticipó una discusión en profundidad del proyecto elevado por la Corte. “Sin duda que es relevante una acordada que sugiere propuestas que supongo que van a ser buenas. Hay gente que está de acuerdo, yo voy a trabajar sobre esa propuesta. Pero aclaro: no voy a firmar nada a libro cerrado”, advirtió.