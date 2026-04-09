Un hombre resultó gravemente herido por la explosión de un neumático en una gomería

Un impactante accidente laboral ocurrió en Ceibas, a metros de la Autovía 14, donde un hombre resultó gravemente herido luego de que se le reventara una goma y lo golpeara en la cabeza mientras trabajaba en una gomería.

El hecho se registró en la mañana del miércoles, en momentos en que el trabajador realizaba sus tareas habituales. Por causas que se intentan establecer, el neumático explotó de manera repentina y le provocó un fuerte traumatismo de cráneo.

A raíz del violento impacto, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital de Gualeguaychú, donde recibió varios puntos en la cabeza y permanece internado en observación.

El episodio generó preocupación en la zona, ya que este tipo de accidentes pueden tener consecuencias graves si no se toman las medidas de seguridad adecuadas al manipular neumáticos.

Por el momento, se aguarda la evolución del paciente, mientras continúa bajo atención médica, según publicó Ceibas Noticias.