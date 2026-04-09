Agmer realiza su congreso en Colón: debaten sobre salarios y reforma jubilatoria

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) desarrollará este jueves, en Colón, su segundo congreso de este 2026 -el primero fue el 23 de febrero, en Paraná- y otra vez se debatirá en un contexto complejo y con un escenario de conflicto: el reclamo por una oferta salarial que responda a las aspiraciones docentes y un rechazo a la reforma del sistema previsional que impulsa el Gobierno.

La veda para la realización de asambleas escolares limitó la discusión en las escuelas.

Según contextualizó Entre Ríos Ahora, la discusión del congreso se da en un contexto de reducción de las asambleas docentes. En mayo de 2025, el Concejo General de Educación (CGE) decidió poner límites a la realización de las asambleas docentes en las escuelas y dictó una disposición que establece que deben realizarse fuera del horario de clases.

A través de la resolución Nº 1.431, dictada el 19 de este mes, Educación resolvió establecer que “toda actividad, ocupación, acción y/o uso de establecimientos educativos públicos de todos los niveles y modalidades de gestión estatal, que implicare la realización de asambleas o reuniones de personal” deberán finalizar “quince minutos antes del inicio de la jomada escolar o bien, comenzar después de transcurridos quince minutos de la finalización del horario de clases; no pudiendo en ningún caso, desarrollarse en horario de prestación del servicio educativo”.

La veda para las asambleas no obstó la discusión previa. El documento que Agmer puso a disposición de las asambleas previas al congreso da cuenta que el escenario se repite: en febrero el gremio planteó como “nuestras principales preocupaciones el salario, el sistema previsional como garantía de las jubilaciones respetando nuestros derechos, y el funcionamiento de la obra social para la atención de nuestra salud”.

El sindicato señala que el Gobierno sabe de “nuestros posicionamientos porque son públicos, en donde subrayábamos la urgencia de atender un salario que ya venía castigando por la inflación creciente y las dilaciones del gobierno, el gobernador Frigerio y sus representantes plantearon como inamovible una propuesta de montos en negro y absolutamente exiguos, que constituyen una burla para el colectivo docente”.

El Gobierno propuso en la mesa paritaria del 2 de marzo último un aumento de $60 mil para activos y de $30 mil para jubilados, con la fijación de un mínimo garantizado de bolsillo para el cargo testigo, el maestro de grado sin antigüedad, de $750 mil.

“Nuestros paritarios rechazaron de plano la propuesta de insistir con montos en negro no remunerativos ni bonificables a través de los códigos de Fopid (Fondo Provincial de Incentivo Docente) y Conectividad, donde actuamos respondiendo al mando de base y el congreso de Agmer. En un delicado momento económico, el Gobierno provincial profundiza su política empobrecedora, desfinanciando nuestro sistema previsional y la obra social. Para peor cuadro, el decreto que plasma lo que ya habíamos rechazado en paritaria, redacta puntos que fija arbitrariedad y unilateralmente una fecha de nueva convocatoria a paritaria, cerrada a realizarse dentro de 90 días de emitido-6 de marzo-, y para mayor condicionamiento de acuerdo a ´la evolución de las variables económica y fiscales y considerar eventuales adecuaciones salariales´”.

Va de suyo, ante el rechazo sindical, el Poder Ejecutivo dispuso pagar el aumento salarial a los docentes por planilla complementaria con los salarios de febrero.

“En ese marco es que venimos desarrollando un intenso plan de lucha con huelgas, concentraciones públicas, volanteadas, radios abiertas, movilizaciones y campañas en redes de comunicación con el doble objetivo central de expresarle al gobierno nuestro rechazo a tamañas propuestas y explicarle a la sociedad cuál es la realidad de nuestro salario y el sistema educativo en su conjunto”, plantea Agmer en el documento sindical que analizan las asambleas, previas al congreso de este jueves en Colón.

El gremio consideró que el objetivo es “analizar la situación en la que nos encontramos tanto salarial como previsional y construir las acciones a seguir en las próximas semanas. Las mejores estrategias serán aquellas que podamos definir en el conjunto, con consensos internos y densidad social por nuestros derechos laborales, por la escuela pública y el derecho social y humano a la educación. Cada paso que damos colectivamente pone en relieve la fuerza de la unidad docente. Las batallas que liberamos contra la patronal no son en soledad, hay un colectivo organizado detrás, son/somos cada una/o de nosotros/as quienes sostenemos desde diversas maneras, espacios y formas la lucha por un salario digno y hoy más que nunca la defensa por nuestras jubilaciones”.