“El objetivo es defender la punta del torneo”, dijo Emiliano Stang

Emiliano Stang buscará defender la punta en el TC2000 cuando este fin de semana corra en El Zonda.

El TC2000 se prepara para una de las fechas más exigentes del calendario y el entrerriano Emiliano Stang lo sabe. El representante natural de Crespo llegará a la provincia de San Juan con la responsabilidad de defender la punta del certamen en un escenario que combina mística, técnica y un riesgo constante: el Autódromo El Zonda Eduardo Copello.

En charla con Mundo Extra Sports, el entrerriano se refirió a la falta de referencias claras respecto al comportamiento de las cubierts tras la última experiencia urbana en el callejero de Capital Federal. “Estamos con un neumático que realmente no sabemos qué hace. No pudimos probar en el callejero porque es una pista que evoluciona mucho y no sirve como referencia”.

Es así que para el piloto de Toyota, la prioridad en los primeros entrenamientos será entender el rendimiento del compuesto para ajustar la configuración del auto: “Preparamos todo para ver qué hace el neumático y, a partir de ahí, definir la puesta a punto para esta carrera”.

Pasar de la protección de los muros de un callejero a la geografía imponente de San Juan no disminuye la tensión. Stang, quien ya conoce el trazado de su experiencia el año pasado, define al Zonda como una pista “desafiante y peligrosa”.

Al respecto dijo: “Todo el tiempo te acompaña un paredón, como en el rulo, o tenés la montaña del otro lado. Es una pista donde un error se paga muy caro”.

Por otra parte, con la mentalidad puesta en la lucha por el título, Stang tiene claro que la regularidad es la llave del éxito. El fin de semana será fundamental no solo para la carrera del domingo, sino desde el primer contacto con la pista.

“Llegamos como punteros del campeonato y el objetivo es defender la punta. Hay que hacer una buena clasificación porque quedan muchos puntos en juego, y después redondear una buena final para seguir bien prendidos en la lucha”, concluyó el piloto de Crespo