Bagnat: “Aquel que diga que a un jubilado se le va a tocar algo con la reforma, no está diciendo la verdad”

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, reiteró el trabajo que se viene realizando en pos de la reforma previsional.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bagnat remarcó que “se está dando un proceso de reuniones, estamos todas las semanas con todos los gremios, hemos tenido muchas reuniones muy interesantes en las cuales todos –menos AGMER- han aceptado sentarse a debatir los vectores, y como se preveía en cada sector, los posicionamientos en cada tema son distintos”.

En tal sentido, mencionó que “ATE hizo llegar una propuesta y hay diálogo, aunque no hubo reunión de trabajo. Con el resto hemos tenido reuniones de trabajo y creo que funcionó esta estrategia porque si uno presenta un articulado, todo el camino te lleva directamente a lo legislativo y como que se termina la posibilidad de cambiar los márgenes de los artículos. Entonces, al hablar sobre los vectores que expresan el 99% de lo que va a estar redactado en un artículo, da la posibilidad a los gremios de poder opinar, con reserva y en reuniones de trabajo, sobre los distintos vectores y los márgenes de cada vector. Esto hace que uno, cuando tenga que redactar el artículo definitivo que se va a presentar, pueda tener en cuenta la opinión o los márgenes que considera que es un común denominador de la mayoría de los gremios y alguna propuesta superadora si la hubiera, que está habiendo un par de ideas interesantes que estamos estudiando. Creo que para eso sirvió porque se han sentido con un espacio para poder venir y expresar lo que sienten”.

“Lo que se está redondeando esta semana es ese pre diagnóstico que uno tenía de que el gran problema histórico es que hay tanta descentralización y tantos intereses distintos, que se entra en una etapa en la cual todos ven el problema en el gremio de enfrente, y eso es lo que, si no logramos buscar un punto de equilibrio y puntos de encuentro, es lo que siempre después termina atentando contra algo de lo que nadie tiene duda y es que hay que actualizar la ley, porque esta ley así no da más”, resumió.

Respecto de la solicitud que presentó la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Bagnat indicó que “el sector de magistrados, obviamente, ve con recelo algunos vectores que le impactan más directamente a su escalafón y ve como positivo, otros. Después hay una apreciación sobre el tema de ANSES que no es del todo precisa porque nunca se dejó de gestionar en la Corte Suprema, todo lo contrario, y el último convenio que firmamos con ANSES de anticipo del 2025 contiene un párrafo expreso donde el Estado Nacional se compromete a pagar el stock de deuda y eso es lo que hace que quede en suspenso el reclamo ante la Corte, que no se desestima de ninguna manera y que es el as de espadas que tenemos para poder presionar y llegar al objetivo”.

Admitió asimismo que el sector judicial “es el de mayor ingreso y en todas las otras provincias y Nación tiene topes, tiene aporte solidario; nuestro esquema está muy lejos de la realidad y muchas veces cambiar una cultura de 30 años de determinada comodidad con la que se están manejando y no realista en este momento, tiene su desafío”.

“Es un trabajo sumamente difícil, interesante, nosotros no estamos en contra de nadie, esta reforma no la va a llegar a ver el gobierno de Frigerio en marcha, no la va a capitalizar, es realmente un momento para que todos entiendan de que es una oportunidad para evitar dentro de unos años algo mucho más drástico”, resumió.

Consultado sobre las propuestas gremiales que se están trabajando, puntualizó que “una son las gradualidades; por ejemplo, hay temas como la paridad de género, que era el ámbito para empezar a discutirlo, que no hay ningún preconcepto ya definido y si uno busca gradualidades en el tiempo con plazos razonables, hay como una predisposición a pensar que, si tenemos que hacer una ley que por lo menos intente estar vigente dentro de 15 o 20 años, hay que tocar el tema y hay que plantearlo. Ese tipo de diálogo y de intercambio que era imposible pensarlo hace unos años o hace unos meses, hoy se está dando porque se perdió el miedo a ese proyecto ya definido, que mientras estuviéramos hablando se iba a presentar y que nadie iba a poder participar. Intento que todos detecten que los temas previsionales son claros, uno puede hablar de aportes solidarios, de fondos fiduciarios, de todo lo que quiera puede hablar como para captar recursos, pero si uno no habla de edades, no habla de regímenes especiales, no habla de movilidad, no está hablando de lo previsional. Entonces el gran desafío es tener la valentía de poder hablarlo, porque son los temas que nos están complicando”.

Ejemplificó que “la movilidad que nosotros tenemos va mucho más allá de las movilidades del resto de los sistemas que es por paritaria; yo tengo una doble movilidad en un Estado muy descentralizado, donde los organismos descentralizados o los municipios, dan paritarias muy distintas y, a veces, mucho más grandes que la que da el gobierno central, y después a eso hay que pagárselo a los jubilados y dan adicionales que después hay que pagárselo a un jubilado que no aportó sobre ese adicional. Entonces, tenemos un sistema de lujo, pero todos los lujos juntos no se pueden, hay que definir qué lujo nos podemos dar y cómo lo solventamos. Yo creo que el 82% del bruto es la gran bandera a defender, pero solo no se lo puede defender”.

Respecto de los regímenes especiales, señaló que, puntualmente el de salud mental “se mantendría y particularmente en ese sector lo han entendido. Nadie cuestiona los motivos por los cuales se fijó una edad para un régimen especial, tiene su argumentación médica, psiquiátrica y todos estamos totalmente de acuerdo. Ahora, la realidad es que la mayoría de esos escalafones de regímenes especiales, como la policía o enfermería y médicos, después que se jubilan en la provincia, automáticamente siguen trabajando en la misma actividad en el privado. Por eso hemos detectado las incompatibilidades que había que ordenar. Y ahora se trata de que sigan aportando hasta la edad de la jubilación ordinaria, que lo decía la actual ley que fue hecha hace 30 años, porque si no desfinanciás el sistema. Te podés jubilar en salud mental a los 45 años, pero tenés que seguir aportando hasta la edad de la jubilación ordinaria. Por algo estaba puesto así hace 30 años en la ley que no se cumplió, y son de las cosas que fueron desgastando al sistema”.

“Adicionalmente el sistema tiene un desgaste y sabemos que no se va a recuperar en cantidad de aportantes sobre cantidad de jubilados, eso cada vez va a ir peor. Pero si a ese desgaste natural le sumamos 5.000 millones de jubilados de banco y de ENERSA por los cuales no entra ningún aporte, le sumamos los docentes nacionales transferidos que vinieron sin los aportes y le sumamos todas estas cosas que hemos ido ignorando o mirando para otro lado, nos lleva al estado crítico que tenemos hoy. Si no se hubieran hecho todas esas cosas, sólo con el desgaste natural, estaríamos mejor. Si se hubiera gestionado ANSES y no se le hubiera agregado todo ese peso adicional, probablemente no estaríamos tan complicados y se podría seguir manteniendo. Pero lamentablemente, 30 años de ir haciendo algunas conquistas sectoriales que fueron en contra del conjunto, nos dejan hoy en esta situación. Y hay derechos adquiridos que no se pueden tocar y no vamos a llenar de juicios a la provincia ni la Caja, tenemos que ordenarlo de otra manera”, definió.

Sobre la realidad de la Caja, refirió que cuando asumió su cargo “había unos 62 mil y pico de jubilados y hoy son unos 67 mil aproximadamente, hubo unas 7.000 y pico de altas o más porque había mucha gente que ya tenía derecho jubilatorio, que pertenecía a la otra gestión y ante el cambio de gestión, después de tantos años, se jubiló. Había mucha gente en condiciones de jubilarse y había que jubilarla, porque es un tema social y ya la gente tenía los años cumplidos”.

“Creció mucho en 20 años el sistema, pero creció mucho más en regímenes especiales, porque se jubilaban antes, pero ahora están empezando a jubilarse los que más cobran. Entonces los próximos años, después de 30 años de la ley, empiezan a jubilarse los sueldos caros, y con más razón tenemos que preparar el sistema”, definió.

Apuntó que “el escalafón que menos cobra es el municipal y de ordenanzas. La jubilación más alta que se depositó el mes pasado fue de 19 millones, que es de una persona que percibe jubilación y pensión”.

Respecto de las pensiones, planteó que “está en los vectores que se analizan”. “Nosotros tenemos un sistema arcaico, que es de pensión vitalicia, que no contempla que, si un trabajador activo tenía tres años de aporte, lamentablemente tiene un accidente y fallece y hacía un año que estaba casado, esa pensión la cobra la viuda durante 50 años. Ese concepto ya no existe en el mundo, y son las cosas que hay que corregir. En eso hemos visto cómo modificó Santa Fe la ley en torno a pensiones y estamos bastante cerca de proponer el concepto que aprobó Santa Fe el año pasado, que no son pensiones vitalicias, sino que se adapta a cada tipología con un esquema distinto”, explicitó.

“La jubilación promedio es de 1.600.000 y la más alta debe estar en torno a los 14 o 15 millones, que puede ser del sector judicial o del EPRE. Y el promedio de los activos es 1.300.000 casi. Por eso cuando hablamos del 82% hay que ser cuidadoso, porque durante muchos años se fue diciendo un cassette que no es tal. El 82% de 1.200.000 o 1.300.000 no es 1.600.000. Es matemática fácil. Si el promedio de la jubilación es 1.600.000 y el promedio de los activos es 1.200.000, si realmente fuera el 82%, el jubilado estaría cobrando un millón, y está cobrando 1.600.000. En eso está la explicación de todo lo que hay que corregir, pero no para bajar la jubilación, para de acá en más, acompañar el sueldo de los activos, que el jubilado no cobre mucho menos de lo que cobra el activo, pero no todo lo otro, las movilidades y todo eso que nos hace plantear si a los 120.000 activos que faltan jubilarse, los vamos a poder jubilar. Eso es lo que hay que decirle a la gente, con nombre y apellido, sin eufemismos, porque es la verdad”, aseguró.

Al respecto, remarcó que “la foto de hoy no se toca y cualquiera que diga que a un jubilado se le va a tocar algo con una reforma, no está diciendo la verdad. Porque el 80% de los jubilados tienen la movilidad nada más que por paritaria; el docente, el escalafón general, salud, policía, todos tienen una sola movilidad que es por paritaria. Pero tenemos un 20% de escalafones que son los que más cobran, que dan paritarias distintas, o las resuelven en Nación, o las resuelven los bancarios y nosotros se las tenemos que pagar a nuestros jubilados. Y no sólo que la paritaria es distinta, sino que te ponen adicionales de antigüedad, de refrigerio, de todo, y hay que pagárselo también. Y eso no lo resiste el sistema. No es que uno esté en contra de eso, uno avisa de que eso no se puede todo, nada más”.

Sobre los traspasos de ANSES a la provincia, Bagnat sostuvo que “con lo que estamos haciendo con ANSES, no tenemos duda de que el día que se normalice y estemos al día como provincia, que está llevando mucho trabajo, porque había que hacer muchos años, el ingreso de ANSES es y tiene que ser un pilar fundamental del sistema, que ayude a que el sistema no esté en zozobra. Hay una obligatoriedad por ley de Nación de cumplir, pero esta reforma no tiene que ver con igualar la edad para estar igual que ANSES, tiene que ver con tener una edad razonable para los sistemas jubilatorios, de la jubilación ordinaria”.

Por último, el funcionario anunció que “en pocos días habrá una muy buena noticia respecto del hotel de Huerta Grande porque se están terminando los últimos detalles para habilitarlo”.

“Es algo que durante muchos años no se había podido encontrar una solución, estaba prácticamente usurpado, abandonado, con deudas millonarias de impuestos de muchos años, y logramos gestionar para que la Caja mantenga la propiedad, se ponga en valor y pueda cumplir su rol y que los jubilados de la provincia lo puedan usar. Así que en poquitos días vamos a estar haciendo un lindo anuncio, mostrando cómo estaba antes y cómo quedó, y abriendo una oficina de turismo dentro de la Caja para que los jubilados puedan ir y disfrutarlo”, adelantó.

Explicó que esto se concretó por un acuerdo de comodato con el Sindicato de Empleados de la Administración Pública de la Provincia de Entre Ríos (Sedapper): “Siguiendo el expediente que había de la gestión anterior y del Tribunal de Cuentas, se le ofreció a la Federación, a todos los gremios, como ATE y UPCN, para que se sumaran a financiar y poder aprovechar el hotel para sus afiliados. Tuvimos la suerte de conseguir un gremio que se comprometió y que cumplió, porque las obras están ya casi terminadas y los afiliados de ese gremio van a poder disfrutar el hotel y los jubilados de la provincia también, porque el hotel es propiedad de la Caja”.