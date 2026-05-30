Caribefunk llegará a Paraná con su explosiva fusión de ritmos caribeños

El Caribefunk anunció que estará el próximo 20 de noviembre en Paraná, en Tierra Bomba.

La banda colombiana Caribefunk desembarcará en Paraná el próximo 20 de noviembre para presentarse en Tierra Bomba, en una de las fechas más esperadas del circuito musical alternativo de la región. Con una propuesta que combina funk, reggae, ritmos afrocaribeños, rock y la riqueza sonora del Caribe latinoamericano, el grupo promete una noche atravesada por el baile, la percusión y la celebración colectiva.

A lo largo de los últimos años, Caribefunk se consolidó como una de las propuestas independientes más destacadas de América Latina. Su identidad artística está marcada por la autogestión, la exploración musical y una conexión muy particular con el público, convirtiendo cada presentación en vivo en una experiencia intensa y participativa.

La banda ha logrado desarrollar un sonido propio, en el que confluyen las raíces tradicionales colombianas con influencias urbanas y contemporáneas. Esa combinación les permitió recorrer escenarios de distintos países y construir una audiencia diversa que encuentra en sus canciones un puente entre la tradición y la modernidad.

Más que un recital convencional, los shows de Caribefunk suelen transformarse en verdaderas ceremonias musicales. La improvisación, los tambores y la interacción constante con el público forman parte de una propuesta escénica que invita a mantenerse en movimiento desde el primer acorde hasta el cierre del espectáculo.

La llegada del grupo a Paraná genera expectativa entre seguidores de distintos géneros musicales, atraídos por una propuesta que trasciende etiquetas y apuesta por la celebración colectiva a través de la música.

Entradas

Las entradas pueden adquirirse a través de Passline y cuentan con las siguientes etapas de venta:

Preventa etapa 1: $28.000

Preventa etapa 2: $32.000

Preventa etapa 3 y/o día del evento: $38.000