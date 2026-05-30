Tras compartir escenario con Los Ángeles Azules, Emilia Mernes será homenajeada este domingo en Nogoyá

Emilia Mernes compartió el escenario este viernes con Los Ángeles Azules en el Movistar Arena.

La artista entrerriana atraviesa un gran presente profesional y este fin de semana recibirá una distinción especial en Nogoyá, la ciudad donde nació.

La cantante entrerriana Emilia Mernes volvió a destacarse sobre uno de los escenarios más importantes del país al participar del show que la histórica banda mexicana Los Ángeles Azules brindó en el Movistar Arena de Buenos Aires. Allí interpretó junto al grupo la canción “Perdonarte ¿Para Qué?”, una de las colaboraciones más populares del repertorio reciente de la agrupación.

La presentación se dio en el marco de una nueva gira internacional de Los Ángeles Azules y tuvo a Emilia como una de las artistas invitadas más celebradas por el público. Su aparición generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde compartió imágenes del encuentro y agradeció la invitación de la banda mexicana.

Mientras continúa consolidando su proyección internacional, la cantante estará este fin de semana a su ciudad natal para participar de un acto muy especial. Este domingo será distinguida como “Nogoyaense Ilustre”, un reconocimiento impulsado por el municipio para destacar su trayectoria artística y el impacto que logró como referente de la música argentina en escenarios de distintos países.

La ceremonia se realizará en la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura” y contará con la presencia de autoridades locales. La iniciativa fue aprobada por el Concejo Deliberante y busca reconocer tanto su carrera profesional como el vínculo permanente que mantiene con sus raíces entrerrianas.

En las últimos días, el reconocimiento generó repercusiones en el ámbito político local, aunque la figura de Emilia continúa sumando respaldo y admiración por parte de gran parte de la comunidad, que la considera una de las artistas más importantes surgidas de Nogoyá.

Con una carrera en constante crecimiento y presencia cada vez más fuerte en la escena latinoamericana, Emilia atraviesa uno de los momentos más destacados de su recorrido artístico, combinando grandes presentaciones en vivo con nuevos reconocimientos en su provincia natal.

Fuente: Ahora.