“Los ríos nombradores” llega a General Galarza con una propuesta cultural integral

El próximo viernes 24 de abril se estrenará en el Centro Cultural Galarza el espectáculo integral “Los ríos nombradores”, una iniciativa que invita a sumergirse en la identidad litoraleña a través de la música, la palabra y la imagen.

La actividad, con entrada libre y gratuita, contará con la participación de Roberto Romani, Hugo Mena, Vicente Cúneo y Leo Insaurralde, quienes darán forma a una puesta que recupera vivencias, paisajes y tonalidades profundamente ligadas a los ríos que atraviesan la historia de Entre Ríos.

Según informó la Municipalidad de General Galarza, la propuesta busca poner en valor la memoria cultural de la región, con eje en los cauces que han moldeado la vida y las tradiciones de sus comunidades. En ese marco, se proyectará un audiovisual filmado en el Delta, acompañado por relatos e imágenes de la vida costera.

La música también tendrá un rol central, con interpretaciones en guitarras y acordeones que evocan el pulso característico del litoral.

Como cierre, se presentará ante el público el libro “San Carlos, un castillo de leyenda”, la más reciente obra de Roberto Romani, publicada por la Editorial de Entre Ríos, que profundiza en historias y mitos de la región.

“Los ríos nombradores” se perfila como una experiencia artística que conjuga distintos lenguajes para celebrar la identidad entrerriana desde sus raíces más sensibles.