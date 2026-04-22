Liga Argentina de Básquet: La Unión cayó ante Pico FC y la llave se estiró

La Unión cayó ante su visita a Pico FC y la llave se estiró por los octavos de final de la Liga Argentina de Básquet.

En su visita a tierras pampeanas, La Unión de Colón perdió por 68 a 54 ante Pico FC, en el marco del tercer partido de la serie de octavos de final de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. con el resultado, el emparejamiento quedó 2 a 1 para los colonenses, que buscará sentenciar la historia este miércoles, otra de vez en calidad de visitantes.

Latraius Mosley fue el goleador del encuentro con 14 puntos y una pieza clave en los momentos importantes. También se destacaron Rodrigo Sánchez y Leonardo Mainoldi, ambos con 13 unidades, siendo fundamentales en el goleo interior y la experiencia.

En La Unión, Gonzalo Romero fue el más destacado con 12 puntos, seguido por Matías Caire con 10. También aportaron Nicolás Henriques y Valentino Salamone con ocho unidades cada uno, Rodrigo Acuña con siete, Guido Cabrera con cinco.

El inicio fue determinante. Pico FC marcó el ritmo desde el salto inicial, con agresividad en defensa y buenas decisiones en ataque para quedarse con el primer cuarto por 22-12. En el segundo parcial, La Unión reaccionó, ajustó su ofensiva y logró emparejar el trámite, llevándose el cuarto 18-17. Sin embargo, el Decano se fue al descanso largo arriba por 39-30.

En la segunda mitad volvió a aparecer la mejor versión del local. Con una defensa sólida que limitó a su rival a solo siete puntos, Pico FC se adueñó del tercer cuarto por 15-7 y sacó una diferencia clave (54-37).

En el último período, la visita intentó achicar con un parcial de 17-14, pero nunca logró comprometer el triunfo pampeano, que cerró el juego con autoridad por 68-54.

Con este triunfo, Pico FC descontó en la llave que ahora está 2-1. El cuarto juego, nuevamente en el Parque Ángel Larrea, será este miércoles.