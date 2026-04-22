Mauricio Benitente es el nuevo presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná

El Centro Comercial e Industrial de Paraná llevó a cabo este lunes 20 de abril su Asamblea General Ordinaria, en la sede institucional ubicada en calle 25 de Mayo 28, primer piso.

Durante el encuentro, y conforme a lo establecido en el orden del día, se aprobó la memoria y el balance correspondientes al ejercicio 2025, reflejando el trabajo institucional desarrollado a lo largo del último año.

Asimismo, se realizó la elección de nuevas autoridades, quedando conformada la Comisión Directiva que tendrá a su cargo la conducción de la entidad por el período de dos años.

En este marco, y en la primera reunión posterior a la Asamblea, las autoridades electas procedieron a la distribución de cargos, quedando integrada de la siguiente manera:

Presidente: Mauricio Benitente (Perseo SRL)

Vicepresidente: Víctor Bejar (El Mago S.A.)

Secretario: Gabriel Icasatti (Black Baley)

Prosecretario: Marcelo Quiroga (EGE S.A.)

Tesorero: Edgardo Grecca (Grecca S.A.)

Protesorero: Ricardo Fernández (CMS S.A.)

Vocal Titular 1º: Esteban Danesi (Eco Diseño)

Vocal Titular 2º: Raúl Habid (Trapoteca SAS)

Vocal Suplente 1º: Mirko Pacoricona (Yasu S.R.L.)

Vocal Suplente 2º: Pedro Berón (Win S.R.L.)

Vocal Suplente 3º: Silvia Bechir (HB Productos de Seguridad)

Vocal Suplente 4º: Danilo Brizuela (Uomo Libre)

Revisor de Cuentas 1º: David Bresler (Sentir lo Nuestro)

Revisor de Cuentas 2º: Esteban Enrique (Diseñarte Creaciones)

Durante la reunión, el presidente de la entidad, Mauricio Benitente, expresó: “Vamos a continuar con los mismos lineamientos de las gestiones anteriores, fortaleciendo el trabajo institucional y profundizando las gestiones con el ámbito público en los niveles municipal, provincial y nacional, en articulación con CAME”.

Desde la institución se destacó la participación de los socios y socias en la Asamblea, reafirmando el compromiso de seguir impulsando acciones en defensa y promoción del comercio y la actividad productiva local.