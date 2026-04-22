Liga Federal de Básquet: Sionista ganó y dio un paso importante

El Centro Juventud Sionista superó por 80 a 73 a Urquiza de Santa Elena y se acomodó muy bien en la tabla de posiciones de la Zona A de la Conferencia Litoral de la Liga Federal de Básquet. este miércoles proseguirá la acción con dos partidos, entre el que se destaca el duelo entre Recreativo frente a Quique Club.

Sioni consiguió una victoria que vale más que dos puntos como dicta el reglamento. El Centro siempre supo de la gran oportunidad que se le presentó en su casa, fue por la victoria y consiguió un triunfo muy importante para sus aspiraciones.

Franco González con 19 puntos y 10 rebotes fue el destacado en el ganador, mientras que Nicolás Guaita y Lucas Nieto con 15 puntos cada uno y Arik Levin con 14 unidades también brillaron. En Urquiza, Jonathan Monzón con 16 tantos y Marcos Revello con 12 fueron sus máximos artilleros, da cuenta Paraná Deportes.

El partido tuvo un primer tiempo de locos. Sionista lo barrió en el primer cuarto, pero Urquiza lo aplastó en el segundo chico. En los primeros 10 minutos, el local metió un parcial de 37 a 16 para ponerse al frente. En los segundos 10 minutos, la visita dominó con todo y con un 27 a 10 a su favor se puso en partido.

El segundo tiempo fue más equilibrado. Sionista dominó, pero no le sobró nada. Lo supo ganar con personalidad y porque en los detalles estuvo más eficiente que su oponente.