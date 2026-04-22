La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra sus 50 ediciones

La quincuagésima edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires comenzará formalmente este jueves 23 de abril en el predio de La Rural, marcando cinco décadas de trayectoria ininterrumpida. En este contexto de aniversario, la organización diseñó el programa Diálogo 50 Años de Lecturas y Escrituras en Argentina, el cual se presenta como una propuesta coral coordinada por la periodista Verónica Abdala. El objetivo de este ciclo es desandar el camino de la práctica literaria en el país desde los tiempos de la última dictadura militar hasta la actualidad.

La inauguración oficial está prevista para las 18 del mismo jueves y contará con un formato innovador que rompe con el tradicional discurso individual de apertura. En su lugar, el director de la feria, Ezequiel Martínez, confirmó que se realizará un diálogo compartido entre tres referentes de las letras nacionales, entre ellas Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara y Leila Guerriero, bajo la coordinación de María O'Donnell.

Esta edición número cincuenta resalta por su perfil internacional, ya que contará con la participación de dos ganadores del Premio Nobel de Literatura, el sudafricano J.M. Coetzee y el chino Mo Yan, además de una delegación oficial de Perú, país que arriba como invitado de honor para fortalecer el intercambio bibliográfico en el continente.

El cronograma temático de los encuentros se estructura a partir de núcleos problemáticos que definen la historia editorial argentina de las últimas décadas, como el análisis de la circulación clandestina de textos durante los periodos de censura, las estrategias creativas para escribir bajo condiciones de opresión y las transformaciones que sufrió el mercado del libro durante la década de los 90.

La feria se extenderá hasta el lunes 11 de mayo.

Respecto a las condiciones de acceso, se estableció un esquema de precios, donde la entrada costará $8.000 de lunes a jueves y $12.000 para los fines de semana y días feriados. Para menores de 12 años, personas con discapacidad, docentes de todos los niveles y beneficiarios del Pase Cultural, la entrada será de carácter gratuito.

La feria funcionará de lunes a viernes en el horario de 14 a 22, mientras que los sábados, domingos y el feriado del 1 de mayo las puertas abrirán una hora antes, a las 13.

Más información en feriadellibro.ar.