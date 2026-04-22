Un error en liquidaciones generó alarma entre docentes que quedaron sin cobertura de OSER

Un error desde el área de liquidaciones del Consejo General de Educación (CGE) dejó sin cobertura social a algunos docentes. El inconveniente detectado este martes, según informó a ANÁLISIS el vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) Ricardo García, ya fue resuelto.

—Hola, buenos días. Comento la situación, quizás a alguien le ha sucedido. En el día de ayer me di cuenta que estaba ‘dada de baja en OSER’. Estoy realizando la consulta en OSER de calle Gualeguaychú y me dicen que no soy afiliada por falta de aportes. Desde liquidaciones no hicieron mis aportes y he quedado sin obra social—se hizo saber a este medio.

Mensajes similares, dando cuenta del mismo inconveniente, se repitieron después.

—Buenos días!! Acabo de ingresar a OSER y me figura lo mismo, que estoy inactiva. En el recibo de abril, con haberes de marzo no me descontaron OSER... Cuando fui a reclamar a la obra social me dijeron que desde el Consejo habían liquidado mal y que tenía que esperar lo que decidan ellos.

—Acá ya somos 3 docentes en la misma situación. Nos dieron de baja ayer al mediodía. Desde afiliaciones nos solicitaron paciencia y están aguardando a que se les informe cómo se resolvería. Mientras tanto... Sin cobertura.

“Fueron unas horas en las cuales hubo problemas con los órganos liquidadores. Nosotros tenemos un sistema que, de manera permanente, revisa el ingreso de los aportes de cada afiliado. Tenemos afiliados de una gran variedad de orígenes. Y a pesar de que uno pueda pensar que es un sistema estable, es todo lo contrario, es muy dinámico. Todos los días hay altas y bajas de afiliados. Eso tiene que ver muchas veces con afiliados voluntarios que dejan de pagar, afiliados que fallecen, titulares obligatorios que dan de baja al cónyuge, afiliados contratados que terminan el contrato y quedan sin aportes. Es muy dinámico, es un sistema automático, no manual. Se va chequeando el ingreso de aportes de los afiliados”, manifestó el vicepresidente de la obra social.

García contó que este martes, cerca de las 14, lo alertaron del problema. “Me puse en contacto con el personal de sistema informático quienes se contactaron con los órganos liquidadores y, en el transcurso de la tarde de ayer y durante las primeras horas del día de hoy se resolvió”, dijo y ahondó: “La semana pasada hubo un inconveniente con dos o tres sistemas informáticos de los órganos liquidadores, no de la OSER, donde no se informó la realización de aportes a la obra social y el sistema inmediatamente dio de baja. Alertados por estos órganos liquidadores que eso fue un error, ya todos los afiliados están de alta nuevamente”.

“La situación está regularizada”, subrayó el odontólogo. “Lo importante es que están todos los afiliados dados de alta y esta mañana ya pueden ir a las sedes, sacar órdenes, tramitar a través de la aplicación, todo con normalidad”.