La ACTC capacitó a estudiantes y docentes en Concepción del Uruguay

La ACTC capacitó a estudiantes y docentes en como motivo de la carrera en Concepción del Uruguay.

Con una destacada participación de estudiantes y docentes, se desarrollaron dos Jornadas de Mecánica de Vehículos y de Educación Vial impulsada por Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). El encuentro se llevó a cabo en la escuela de Educación Técnica N°3 Dr. Miguel Ángel Marsiglia de Concepción del Uruguay, ciudad en la que se disputó la cuarta fecha de la temporada.

De la propuesta participaron alumnos de las escuelas técnicas de los departamentos Uruguay y Colón, y contó con la presencia de autoridades y referentes del automovilismo nacional, entre ellos el ex piloto de Turismo Carretera Próspero Bonelli, junto a los ingenieros Sergio Pendás y Osvaldo Beccan, quienes estuvieron a cargo de la capacitación técnica.

Sobre el encuentro en “La Histórica”

Durante la jornada, se abordaron contenidos vinculados a la mecánica, la aerodinámica y el funcionamiento integral de los vehículos de competición, tomando como referencia un modelo de Turismo Carretera. En ese marco, se analizó en detalle el rendimiento en pista, la interpretación de datos, la puesta a punto, y los distintos sistemas de chasis y suspensión.

La actividad incluyó además la exhibición de un vehículo de competición, lo que permitió a estudiantes y docentes profundizar en aspectos prácticos y conocer de cerca las características técnicas de este tipo de automóviles.

Como continuidad de la propuesta, el viernes se desarrolló el Taller de Educación Vial, destinado a promover la concientización y la prevención de siniestros viales. La instancia contó con la participación del piloto Nicolás Trosset, junto a especialistas del equipo ACTC Educación.

El jefe de talleres de la EET Marsiglia, profesor Jorge Isgleas, destacó que en esta ocasión “el vehículo de TC que se llevó se encontró un ámbito natural ya que la escuela anfitriona cuenta con la carrera de Técnico en Automotores y la parte de la capacitación sobre el vehículo se realizó en el flamante taller de automotores con el que cuenta la institución en su nuevo edificio”.

A lo largo del taller se trabajaron ejes fundamentales como la seguridad vial, la prevención de accidentes, el rol de los distintos actores en la vía pública y las medidas a adoptar ante situaciones de emergencia.

Las actividades se desarrollaron de manera participativa, con estaciones prácticas y recursos didácticos que permiten simular situaciones reales en un entorno seguro.

Estas iniciativas, que cuentan con certificación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Pacheco, fortalecen la formación técnica y promueven la vinculación entre la educación y el ámbito profesional, brindando a las y los estudiantes herramientas actualizadas y experiencias significativas para su trayectoria educativa.